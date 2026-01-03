為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    佛教聖物「比普羅瓦寶石」流落海外127年 重返印度首度展出

    2026/01/03 17:34 編譯張沛元／綜合報導
    流落海外上百年的佛教聖物「比普羅瓦寶石」3日首度在印度新德里展出。圖為去年5月香港蘇富比拍賣行展出這批原定要拍賣的古代寶石。（法新社檔案照）

    流落海外上百年的佛教聖物「比普羅瓦寶石」3日首度在印度新德里展出。圖為去年5月香港蘇富比拍賣行展出這批原定要拍賣的古代寶石。（法新社檔案照）

    與釋迦牟尼有關的佛教聖物「比普羅瓦寶石」（Piprahwa Gems）3日首度在印度公開亮相，這批寶石在英國殖民時期被掠走以來。

    包括300多顆寶石與飾品的佛教古物，據信與釋迦牟尼遺骨一直埋在印度北部的佛塔；1898年，英國考古隊在印度與尼泊爾邊界的比普羅瓦發掘大批寶石，堪稱迄今出土的最重要佛教文物考古發現。

    比普羅瓦據信曾是古印度北部的迦毗羅衛國的一部分，而本名喬達摩．悉達多的釋迦牟尼正是迦毗羅衛國的王子；釋迦牟尼出生於今日的尼泊爾，畢生大部分時間都待在印北。

    印度文化部在聲明中指出，此一具有歷史意義的展出，代表釋迦牟尼的「比普羅瓦寶石」流落海外127年後終於回歸故里，也是這批寶石自1898年被挖掘出土、散落世界各地以來，「首度」對外展出。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）親自為這場在首都新德里舉行的展出揭幕，並稱對熱愛歷史、文化與佛祖理念的人而言，此展出「非常特別的1天」。

    知名拍賣公司蘇富比（Sotheby's）原定去年5月在香港拍賣「比普羅瓦寶石」，但在印度文化部強力介入與國際關注下，這批寶石最後被印度知名企業葛德雷集團（GodrejIndustries Group）買下，重返印度。

