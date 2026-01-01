為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    瑞士滑雪勝地酒吧大爆炸傷亡攀升 至少10死逾百人陷火海

    2026/01/01 16:33 編譯陳成良／綜合報導
    瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）的「星座」酒吧（Le Constellation）在跨年夜發生奪命爆炸，圖為救援人員在封鎖線內進行勘查。（法新社）

    瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）跨年夜發生的酒吧爆炸案，傷亡數據恐進一步攀升。英國「天空新聞台」（Sky News）報導，這起悲劇已造成至少10人死亡、10人受傷。當地警方證實，事發當時酒吧內聚集了「超過100人」正在慶祝新年，且為了配合大規模空中救援，當局已在該區域上空實施「禁飛區」（no-fly zone）。

    傳至少10死10傷 疑煙火釀災

    這起爆炸發生在當地時間1月1日凌晨1時30分（台灣時間上午8時30分），地點是深受遊客喜愛的「星座」（Le Constellation）酒吧。雖然警方發言人拉席翁（Gaetan Lathion）在清晨的記者會上僅保守表示有「多人死亡、多人受傷」，但「天空新聞台」引述消息來源指出，死亡人數已達兩位數。

    關於爆炸起因，目前眾說紛紜。警方強調調查才剛開始，起因不明。然而，英國廣播公 （BBC）引述當地報導指出，這可能與跨年慶祝活動中使用的「煙火」有關，但此說法尚未獲得官方證實。

    警方透露，爆炸發生時，建築物內至少有超過100名狂歡者。根據資料，該酒吧最多可容納300人，平時打烊時間為凌晨2點，爆炸發生在打烊前30分鐘，現場混亂程度可想而知。

    為了加速救援，瑞士當局已在克萊恩-蒙塔納上空設立禁飛區，以便讓多架醫療直升機不受干擾地執行後送任務。現場畫面顯示，警方已拉起大範圍封鎖線，酒吧建築被燒得面目全非，搜救人員正持續在廢墟中尋找生還者。這起發生在國際知名度假區的慘劇，已成為歐洲2026年開春最令人心碎的消息。

