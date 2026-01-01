為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐元區隨保加利亞加入而擴大 仍有數國「抵死不從」

    2026/01/01 16:31 編譯張沛元／綜合報導
    保加利亞民眾1日在首都索菲亞的保加利亞國家銀行前玩仙女棒，邊跨年迎新邊慶祝該國在2026年1月1日正式加入歐元區。（法新社）

    保加利亞民眾1日在首都索菲亞的保加利亞國家銀行前玩仙女棒，邊跨年迎新邊慶祝該國在2026年1月1日正式加入歐元區。（法新社）

    儘管半數選民反對，保加利亞仍於1日成為第21個採用歐元的國家，也讓有27個成員國的歐洲聯盟（EU）中，僅剩少數國家未採用歐元；儘管其中部分國家的民眾支持加入歐元區，但預料其執政聯盟與國會中的疑歐派政黨，會出手阻擋該國在可預見的未來改採歐元。

    以下是尚未採用歐元的歐盟國家的現況：

    ★匈牙利：匈牙利總理奧班（Viktor Orban）是疑歐派，反對深度融入歐盟，還將匈牙利貨幣「福林」（forint）是國幣納入憲法；但民調顯示，逾七成匈牙利人支持改採歐元，比例之高，居非歐元區歐盟國家之冠。

    匈牙利預計2026年4月舉行國會大選，反對派領袖馬格雅（Peter Magyar）表示，倘若勝出，將推動讓匈牙利加入歐元區。但匈牙利的國債跟GDP的比例居高不下，即便能努力達到加入歐元區的標準，還要面對國會力挺此一難關。

    ★羅馬尼亞：59%民眾支持加入歐元區，但估計羅馬尼亞仍需數年以降低赤字與穩定財政，才有可能加入歐元區。不過，在高通膨、撙節措施以及日益壯大的極右派勢力等影響下，加入歐元區已逐漸淡出公眾討論。

    ★波蘭：45%民眾支持加入歐元區，但財政部長多曼斯基（Andrzej Domanski）直言波蘭無計畫採用歐元，該國最大反對「法律正義黨」（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）也說，推動加入歐元區者是「波蘭公敵」。

    ★捷克：僅30%民眾支持改採歐元，當局亦無任何改採歐元的計畫。

    ★瑞典：39%民眾支持加入歐元區，2003年公投否決採用歐元；目前僅1小黨主張瑞典加入歐元區，但國會第2大黨、極右翼的「瑞典民主黨」（Sweden Democrats）反對。

    ★丹麥：33%民眾支持採用歐元。丹麥是非歐元區國家中唯一擁有「選擇退出權」（opt-out）的歐盟國家，意味即便丹麥符合加入歐元區的標準，但也有權選擇不參加。

