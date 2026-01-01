入境泰國撲克牌不能超過「這張數」 違者恐遭罰款、拘禁

要去泰國記得不能帶超過120張撲克牌，否則恐面臨罰款，甚至是拘禁；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

出國旅遊帶副撲克牌可以在排隊時間解悶，但是如果你旅遊目的地是泰國的話，要注意不能帶超過120張撲克牌（2副），否則可能恐面臨罰款或拘禁等。

《每日郵報》報導，亞洲旅遊的英國公司TransIndus提醒民眾，泰國早在1943年就頒布《撲克牌法》，未經稅務部門（Excise Department）正式登記，擁有超過120張撲克牌便屬於違法行為。因此前往泰國時，不可攜帶超過120張撲克牌，若攜帶3副以上，就會觸法。

TransIndus指出，由於不少人會出於習慣，可能會在飛行途中準備一副、飯店一副、和朋友外出聚餐一副，甚至買紀念品時再買一副，而這樣在泰國可是不行的。因為泰國不是「犯了法也只會被輕罰」的國家，因此注意撲克牌的攜帶規定非常重要。

TransIndus說，泰國是英國公民最容易因誤解、判斷失誤，或單純未意識到某些法律的嚴格性，而被拘留或入獄的常見地點，近年來協助海外被拘留者的慈善機構，已通報數十起涉及泰國的案例，英國也為成千上萬在海外被拘留的公民提供領事支援。高知名度的案例經常登上新聞，包括英國公民因嚴重罪行在泰國被判重刑。

