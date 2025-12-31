中國多地不准跨年！鬼城畫面曝光 還驚見大批警力封鎖孫文銅像

南京出動大量警力上街，可以看到警方封鎖孫中山銅像，團團圍住不讓人靠近。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

揮別2025，週三（12/31）全球許多大城市都在舉辦跨年活動，但中國卻有多地禁止民眾聚眾集會迎新年，還派出大量警力維安，像南京跨年夜就出現警察們手拉手將孫中山銅像封鎖，嚴陣以待，各地相關畫面曝光後，引發牆外熱議。

台灣的跨年夜熱鬧無比，反觀中國多個城市卻臨時取消跨年活動，讓大批中國網友直呼失望。在X平台上經營「李老師不是你老師」的旅義華僑作家李穎分享包括南京、杭州、西安、青島等城市的跨年夜現場，可以看到街道上非常冷清，宛若鬼城，地方政府還出動大量警力，禁止民眾聚集，甚至有些地方封路、封車站。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，作為南京市新街口廣場地標的孫中山銅像，跨年夜被當地警方封鎖，不讓民眾靠近，目前不清楚理由為何，但李穎分享的照片可以看到，有數十名公安將銅像團團圍住。不過中國還是有城市舉辦跨年活動，例如重慶、成都、天津等，街道上人山人海。

牆外網友紛紛表示，「他們就怕有人聚眾造反」、「黨國的每一次行動都把這場名為『極權主義』的行為藝術推向了高潮」、「我黨天天這麼草木皆兵的，哪天自己就先把自己嚇死了」、「他們知道，導火索隨時可能點燃，所以，他們害怕」、「好詭異，怕成這個鬼樣子了？」、「跨年夜鐘樓鼓樓這麼蒼白？中共這是活不起了嗎？」、「北京很多大型商場在跨年前幾分鐘被政府叫停喊年活動」、「文革的信號越來越明顯了」。

西安鐘樓跨年夜這天非常冷清。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

杭州湖濱出動大批安保人員，禁止民眾跨年，並開始實施封路。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

青島的跨年夜，警方排排站，嚴陣以待。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法