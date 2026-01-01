總統府升旗》賴清德與韓國瑜握手！ 鄭麗文、卓揆「近距離零互動」

總統賴清德與副總統蕭美琴今（1）日上午出席115年元旦總統府升旗典禮。（記者劉信德攝）

總統賴清德與副總統蕭美琴今（1）日上午出席115年元旦總統府升旗典禮，包含行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等人也共同出席。賴清德入場時分別與卓揆、韓國瑜等人握手，礙於鄭麗文所站位置距離較遠雙方並無直接互動；在典禮結束後，鄭麗文與韓拍完合影後，則與卓揆面對面擦身而過，兩人並未握手、打招呼。

總統與副總統抵達後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，也向現場國人揮手致意；隨後與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞一一握手問好，並朝著國安會秘書長吳釗燮、鄭麗文等人的方向揮手致意。

在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博領唱下，賴清德與蕭美琴與民眾齊唱國歌。國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起；升旗典禮結束後，總統與副總統步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護台灣健康。

值得關注的是，典禮結束後，鄭麗文舉著小國旗向前與韓國瑜自拍、合影，離開時直接與卓榮泰面對面擦身而過，兩人並未握手、打招呼。

行政院長卓榮泰（左）、立法院長韓國瑜兩人互動。（記者劉信德攝）

典禮結束後，國民黨主席鄭麗文（右）舉著小國旗向前與韓國瑜（中）自拍、合影，離開時直接與卓榮泰（左）面對面擦身而過，兩人並未握手、打招呼。（記者劉信德攝）

