為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    墾丁2026曙光小遲到 佳樂水路跑吸引數千人

    2026/01/01 07:03 記者蔡宗憲／屏東報導
    墾丁地區曙光約6:45分出現。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁地區曙光約6:45分出現。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島從跨年夜就出現不少人潮，準備迎接今年本島第一道曙光，凌晨開始約3千名民眾參與佳樂水迎曙光路跑活動等待，由於墾丁地區雲層過厚、落山風強大，陽光沒有準時出現，等待民眾仍開心迎接遲到的新年曙光。

    大批民眾從凌晨3時後，便陸續湧進恆春半島東岸佳樂水、龍磐公園周邊守候，屏縣府首次舉辦曙光路跑活動，遊客在5時前都擠在會場欣賞節目等待，直到天色逐漸露出魚肚白，人群面向佳樂水奇岩怪石，無畏落山風吹的呼呼作響，把握時間以手機或拍照留下紀念。

    恆春半島元旦氣候保持在20度的適合天候，時間接近預告的6時34分時，遊客們紛紛抬頭望向東邊，希望有機會見證今年第一道曙光，但如同過去多年的情況，太陽在厚厚的雲層影響下，曙光遲至6時45分才出現。

    「迎曙光成為一種固定行程，完成才像新的一年！」遊客朱先生說，元旦清晨到恆春半島東岸迎曙光已成一種「儀式感」，半夜跨年活動結束後連夜南下迎曙光，與好友們一起在寒風中等待的氣氛，其實才是迎曙光的重要過程。

    墾丁地區曙光約6:45分出現。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁地區曙光約6:45分出現。（記者蔡宗憲攝）

    佳樂水曙光馬拉松吸引三千人。（記者蔡宗憲攝）

    佳樂水曙光馬拉松吸引三千人。（記者蔡宗憲攝）

    2026年墾丁地區雲層厚沒有準時出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

    2026年墾丁地區雲層厚沒有準時出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

    2026年墾丁地區沒有出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

    2026年墾丁地區沒有出現曙光。（記者蔡宗憲攝）

    佳樂水曙光馬拉松吸引三千人。（記者蔡宗憲攝）

    佳樂水曙光馬拉松吸引三千人。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播