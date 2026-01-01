為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄羅斯貨船疑破壞海底電纜 芬蘭出手扣押

    2026/01/01 07:57 即時新聞／綜合報導
    芬蘭警方週三扣押一艘從俄羅斯航行而來的貨船，原因是芬蘭當局懷疑該船破壞海底通信電纜。（路透）

    芬蘭警方週三扣押一艘從俄羅斯航行而來的貨船，原因是芬蘭當局懷疑該船破壞海底通信電纜。（路透）

    芬蘭警方週三（31日）扣押一艘從俄羅斯航行而來的貨船，原因是芬蘭當局懷疑該船破壞一條連接芬蘭與愛沙尼亞的海底通信電纜。

    根據《路透》報導，芬蘭邊防局在首都赫爾辛基舉行的記者會中提到，這艘被扣押的貨船「菲特堡號」在事發時正從俄羅斯聖彼得堡港航向以色列。赫爾辛基警察局長柳庫（Jari Liukku）指出：「目前我們懷疑這是一起嚴重的電信中斷事件，以及一起嚴重的破壞事件。」

    調查人員稱，「菲特堡號」（Fitburg）上的14名船員分別來自俄羅斯、喬治亞、哈薩克和亞塞拜然，目前均被芬蘭警方拘留，該船懸掛的是聖文森和格林納丁斯國旗。芬蘭邊防局與警方指出，當時「菲特堡號」拖著錨在航行，事後被引導至芬蘭領海，芬蘭邊防局與警方也將「菲特堡號」扣留。

    據了解，受影響的海底電纜屬於芬蘭電信集團「Elisa」，是一條從赫爾辛基經過芬蘭灣通往愛沙尼亞的海底通信電纜。愛沙尼亞司法部表示，連接該國與芬蘭的第二條電信電纜31日也發生故障，目前還不清楚這條電纜是否與「Elisa」電纜平行鋪設。愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）表示，他希望這不是蓄意行為，但調查會查明真相。

