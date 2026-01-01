為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強烈大陸冷氣團發威！ 北部今越晚越冷、明後天低溫下探10度

    2026/01/01 06:45 即時新聞／綜合報導
    今早氣溫偏冷，仍有大批民眾聚集總統府前等待升旗。（記者方賓照攝）

    今早氣溫偏冷，仍有大批民眾聚集總統府前等待升旗。（記者方賓照攝）

    中央氣象署指出，今日（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

    天氣方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有機會發生局部大雨或豪雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週五（2日）至下週日（4日）清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

    週五（2日）至下週日（4日）預測低溫，中部以北、宜蘭及金門10至14度，南部、花東及澎湖12至16度，馬祖8~9度；高溫方面，北部及宜蘭14至17度，中部及花東18至21度，南部21至23度。

    下週一（5日）將會有另一波大陸冷氣團南下，預計持續影響至下週三（7日）北部、東北部及東部天氣偏冷。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 17 12 ~ 20 15 ~ 25 14 ~ 19

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    圖
    圖
