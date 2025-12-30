中國Labubu「不再稀有」人氣暴跌 日網震驚︰它有受歡迎過？

來自中國玩具製造商泡泡瑪特（POP MART）旗下的拉布布（Labubu）娃娃，獲得正反兩極評價。（資料照，歐新社）

備受中共政府推崇、來自中國泡泡瑪特（Pop Mart）旗下盲盒玩偶「拉布布」（Labubu），推出後在全球走紅、掀起瘋搶與炒作熱潮，卻也因販售機制、玩偶外型獲得兩極評價。日媒指出，Labubu原本被視為能與日本三麗鷗（Sanrio）競爭的強敵，但隨著其商品產量增加，反而出現人氣嚴重暴跌的情況。

綜合日媒報導，Labubu是由香港插畫家龍家昇設計的角色，外型為1隻有著一對兔耳、銳利大眼與參差不齊尖牙齒的小怪獸，在2024年因人氣偶像配戴這個玩偶後，迅速在東南亞、歐洲和美國走紅。根據中媒報導，Labubu的「限量版」、「短缺」與「高價」引起各界關注，還導致香港出現搶購熱潮，股價更在今年8月上漲了約3.8倍。

然而，隨著中國市場增加商品數量，導致稀有度不斷下降、二手商品價格暴跌，不僅在美國年底的購物季銷售出現放緩，也讓許多投機客紛紛撤離資金、拋售股票，截至今年12月29日為止，泡泡瑪特的股價已下跌超過40%。日媒指出，從種種情況來看，都顯示Labubu人氣大幅下降、購買浪潮退燒，預警其未來成長前景堪憂。

相關消息一出，引發日本網友熱烈討論，但大多是討論Labubu在日本「從未特別受到歡迎過」的現實，「我們可愛的IP夠多了」、「只是靠盲盒故意抄作的醜娃娃」、「✕人氣下降；○本來就不受歡迎」、「我完全不知道它到底可愛在哪裡？」、「老實說，我從未見過有人擁有它，讓我懷疑它是否真的像媒體說的那麼受歡迎」。

