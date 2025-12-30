不只台灣有感！台海軍演外溢 與那國島居民嘆：只想過普通生活

日本最西端的與那國島距離台灣僅約110公里。（擷取自Goole maps）

中共昨日起無預警對台發動大規模軍事演習與實彈射擊，引發國際高度關注。然而，距離台灣僅約110公里、日本最西端的與那國島，正被推上地緣政治最前線，島上居民在軍事化浪潮下，夾在國家安全與日常生活之間，憂心成為大國角力的犧牲品。

根據《紐約時報》報導，與那國島原本是隸屬沖繩縣、以自然景觀聞名的偏遠島嶼，長年被視為東海上的世外桃源，島上有野馬、雙髻鯊，還有被部分學者視為失落文明遺跡的海底巨石結構。然而，過去10年間，日本政府投入數千萬美元，將這座人口僅約1600人的小島，逐步建設成遏制中國軍力向太平洋擴張的軍事前哨。

70歲的島民請舛日美代回憶，過去生活的節奏取決於星辰、潮汐與桑葚成熟的季節，如今抬頭仰望，卻被雷達塔遮蔽星空。她坦言，最擔心的是平民被捲入衝突，「我不希望老百姓成為犧牲品，只想過普通的生活。」

報導指出，與那國島位處所謂「第一島鏈」關鍵位置，一旦台海爆發衝突，島上部署的日美軍事資產，可能成為阻止中國艦隊進入太平洋的重要節點，也因此讓這座小島承受前所未有的戰略壓力。島上目前設有雷達站、彈藥庫，並駐紮約230名日本自衛隊員，軍事設施已成為日常風景的一部分。

隨著日本首相高市早苗日前公開表態，若中國對台動武，日本可能視情況介入，北京態度隨即轉趨強硬。中方除限制赴日旅遊外，也加強在沖繩周邊的海空巡邏，並於台灣周邊舉行實彈演訓，部分行動距離與那國島極近。中國同時批評日本在該島部署飛彈的計畫「極其危險」，指責東京挑起軍事對抗。

日本方面則加速防衛布局。日本國防部長小泉進次郎日前登島視察，說明在沖繩諸島部署中程防空飛彈、強化島鏈防禦的構想；高市也宣布，將提前把日本軍費支出提高至GDP占比2%。此外，日本政府規畫在沖繩離島興建地下避難所，並進行疏散演練，甚至為可能出現的台灣難民潮預作準備。

島內對軍事化看法分歧。部分居民認為媒體渲染危機，強調即使情勢惡化也不會撤離；也有人指出，自2016年設置駐軍以來，島嶼角色已明顯轉變，軍人與軍眷增加，軍事存在深刻影響地方生活。新任町長上地常夫則表示，對島嶼「要塞化」保持戒心，尤其憂心美日聯合演習頻繁，但也坦言「等事情發生就太遲了，只能做最壞打算」。

回顧過去，與那國島早已多次被捲入台海風暴。2022年，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國發射多枚飛彈回應，其中一枚落在距離與那國島約80公里的海域，讓島民至今記憶猶新。

在緊繃的國際局勢下，島上的日常仍試圖維持平衡。日前，一群年輕父親在車庫裡為傳統的耶誕彩燈遊行趕工，只為讓孩子們露出笑容。37歲的杉本孝信坦言，對局勢已無力改變，「只能如此了，我們也慢慢習慣了。」

與那國島是日本的極西之地。（圖翻攝自臉書）

