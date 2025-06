最新宣傳武器？ 中共官媒邀功：Labubu已成中國文化名片

中國上海一處泡泡瑪特門市內,顧客正在挑選商品。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕由中國玩具製造商泡泡瑪特(POP MART)推出的拉布布(Labubu)紅遍全球,中共喉舌近日接連發文,稱此體現中國軟實力,是中國的「文化名片」。分析示警,北京一直努力在海外建立文化聲望,Labubu走紅可能是中共開始獲取勝利的跡象。另有網友嘲諷,中共僅是代工還敢邀功?

由泡泡瑪特生產、來自香港的龍家昇設計的Labubu,在BLACKPINK成員LISA、歌手蕾哈娜(Rihanna)等明星加持下紅遍全球,帶動POP MART股價暴升,創辨人王寧一躍成為河南首富。

《央視》14日將Labubu與中國遊戲《黑神話:悟空》和動畫電影《哪吒2》並列,稱Labubu的爆火,是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利。「這隻獨特的小怪獸,已不僅是一款玩具,更成為一張文化名片,折射出中國原創IP走向世界的信心與力量。」

《新華社》17日發表一篇「經濟隨筆」,形容Labubu成為全球年輕人「文化認同的出口」,令中國創造「成為『頂流』」,刷新海外消費者對中國「文化品牌的認知」。文章又指,以Labubu為代表的「中國創造」,正在創新「中國故事」的表達,「讓各國人民有更多機會感知越來越『酷』的中國。」

由香港資深記者林彥邦創立的獨立媒體《ReNews》關注上述現象,並援引美國作家拉佩(AnnaLappé)的經典名言「Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want.」(我們每一次的購買,就像是一張選票,決定著未來世界的樣貌。)

文章引起香港網友討論,有人不滿稱,「這位設計師是荷蘭籍」「關中共什麼事」「中共國只是代工,怎麼能說是中國文化?」另有網友嘲諷,「中國的名片是會倒塌的,例如中鐵在曼谷建造的大樓」「這麼光榮建議日後改名為ChiNaBuBu」。

紐約時報16日刊登署名評論指出,「在這場贏得全球人的心的行動中,中國的最新武器是一個長著獠牙和兔子耳朵、可以說相當醜陋的毛絨玩具。」「中國當局是多麼迫切地想要得到這樣的實力。官方一再呼籲提升軟實力,這表明他們相信,只要政府足夠努力,潮流是可以製造出來的。」

不過,文章也點出,「有時,這種急切的態度可能只會令人生厭(《人民日報》最近一篇名為《何以「酷中國」》的文章宣稱:「『酷』,年輕人愛用,表達先鋒、前衛、新潮的意思」);或者帶有宣傳色彩(另一篇文章稱,中國的「酷」來自於「構建人類命運共同體」——這是習近平的口號)。」

