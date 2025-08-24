為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    Labubu全球暴紅 在公仔強國日本卻難獨霸

    中國公仔Labubu暴紅全球，卻在日本吃癟。圖為6月底在香港，1群幼童行經吉伊卡哇角色之一的「栗子饅頭」（右）與旁邊Labubu的立板。（路透）

    2025/08/24 23:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕公仔強國日本向來不缺各式可愛尪仔，但要躋身、甚至穩居頂流絕非易事；源自中國的Labubu熱潮雖也吹進日本，但卻無法撼動本土尪仔在粉絲心中的霸主地位。

    例如，為宣傳附近新開幕的吉伊卡哇樂園（Chiikawa Park）而架設於東京池袋車站內的諸多巨型公仔與海報，就吸引大批粉絲前來打卡拍照。儘管時值酷暑難耐的8月初，池袋站內仍擠滿等著與吉伊卡哇合照的「吉粉」，顯示日本人對商品化的可愛公仔的熱情絲毫未減。

    在這個創造出享譽全球的凱蒂貓與長紅半世紀的夢奇奇的公仔大國，橫掃西方世界的公仔界新貴Labubu，理應能大受歡迎，甚至更上一層樓。但事實上並非如此。

    即便Labubu製造商泡泡瑪特積極拓展日本業務，日本知名快時尚品牌Uniqlo也與之合作，但Labubu在日本並未颳起爆買旋風——日本二手網站雖有大量以原價3到4倍的價格出售的Labubu，但大多數乏人問津，根本找不願意花大錢的買家。

    日媒認為，原因可能在於早在Labubu出現前，日本消費者就看遍各式各樣的可愛公仔；Labubu既可怕又可愛的外型，對日本人而言亦非新鮮事。在日本，從藝術家如村上隆與奈良美智的作品，到企業與地方政府的吸客吉祥物，可愛公仔既多樣又無不在。

    再者，Labubu的暴紅關鍵之一「盲盒」，在日本已是老哏。從行之有年的新年福袋到四處可見的扭蛋機，購買前不知道會買到什麼的「盲盒」式交易，對日本消費者或許有吸引力，但卻毫無新鮮感。

    最後，Labubu之所以難以在日本大暴紅，在於日本本土公仔設定有能引起消費者共鳴的背景故事。例如，吉伊卡哇的敘事貼近一般人的生活，圍繞求學枯燥與工作不穩；3大角色吉伊卡哇、小八與兔子為人類打工，負責從拔草、抓怪，甚至是給檸檬貼標籤等工作。

    眾角色在苦難中展現韌性，即便考試失利或沒打贏怪物，但只要能在1天結束時與朋友靜靜共吃一碗拉麵，就足以讓他們繼續撐下去。遑論吉伊卡哇各角色並無明確的年齡或性別設定，這或許足以解釋為何35%的日本「吉粉」是男性。

