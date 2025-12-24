敲定了！日本明年1/20重啟全球最大核電廠 東電：2月正式商轉

圖為位於日本新瀉縣的柏崎刈羽核電廠。（路透資料照）

日本核電政策邁出關鍵一步。東京電力公司（TEPCO）社長小早川智明週三（24日）正式宣布，位於新瀉縣、號稱全球規模最大的「柏崎刈羽核電廠」，計畫於明年1月20日重啟首個機組。這將是自2011年福島第一核電廠發生爐心熔毀事故以來，東電旗下核電廠睽違14年首度恢復運作。

據《路透》報導，新瀉縣議會本週稍早已批准部分重啟該核電廠，為這項充滿爭議但對日本能源安全至關重要的計畫開了綠燈。小早川智明向媒體表示：「作為對福島第一核電廠事故負有責任的公司，我們將運用反省與汲取的教訓……我們將在堅持『安全最優先』的前提下，推進這次睽違14年的重啟。」

請繼續往下閱讀...

2月26日商業運轉 供電百萬家戶

東電在聲明中進一步明確指出，此次重啟的對象為6號機組，在完成一系列啟動程序與檢查後，計畫於2月26日正式展開商業運轉。柏崎刈羽核電廠總裝置容量達8.2吉瓦（GW，約820萬瓩），足以供應數百萬戶家庭用電。

本次即將上線的6號機組容量為1.36吉瓦（約136萬瓩）。東電並計畫在2030年左右，重啟另一個具備相同容量的機組。至於廠內其餘5個較老舊的機組，東電曾表示可能會考慮除役。

這座標誌性的核電廠位於東京西北方約220公里處，自2011年東日本大地震與海嘯引發福島核災後，便與日本其他53座反應爐一同關閉。為了擺脫對進口化石燃料的依賴，日本政府近年積極推動核電回歸，並於11月提出公共貸款制度提案，目標是將核能在能源結構中的佔比翻倍。截至目前，日本剩餘的33座可運作反應爐中，已有14座恢復運轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法