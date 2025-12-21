為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國又下通牒要求日本撤回「台灣有事」 小泉防相1句話霸氣KO

    2025/12/21 23:45 即時新聞／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎。（路透）

    日本防衛大臣小泉進次郎。（路透）

    日本首相高市早苗上月初發表「台灣有事」言論惹惱中國，儘管北京祭出一連串報復措施，日方也沒有屈服跡象，堅決不撤回護台發言。近日中方再次要求高市撤回涉台言論，日本防衛大臣小泉進次郎在公開記者會上霸氣回應「根本沒有撤回的必要」，讓大批網友讚爆！

    中日關係正急遽惡化，中國本月16日又一次下了「最後通牒」，要求高市早苗撤回台灣若遭侵略日本恐陷存亡危機事態，屆時可派自衛隊介入的相關言論，否則「後果自負」。

    近日小泉進次郎在公開記者會就被問到這一題，《東京新聞》知名記者望月衣塑子提問，稱高市首相的發言是中日關係緊張的根源，中方要求高市首相收回言論，「作為大臣，這件事非常困難，您是這樣想的嗎？」小泉進次郎聽完問題，想都沒想就直言：「與其說這很困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我的個人想法。」

    自媒體「墓碑科技」20日轉發這段對答影片，引發網友熱議，「高市首相無懼威逼、恐嚇，頑強不屈，這就是日本首相應有的樣子！」、「CCP現在就是三招殺手鐧：一哭二鬧三上吊」、「都發幾次最後通牒了，後果是什麼，斷交嗎？有種就斷啦！」、「中國是聽不懂還是看不懂啊？都很明確的說不撤回言論了，還在那死纏爛打，真他X丟臉」、「簡短一句，鏗鏘有力，令人敬佩！認知和智商完全在線，再看看任何一個戰狼共蛆們，真的沒有對比沒有傷害」。

