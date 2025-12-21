他爆料張文金流來自民進黨？！ 網友一面倒怒轟 秒抓包中國網軍

張文19日在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機砍人案。（翻攝影片）

27歲通緝犯張文上週五（19日）在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機砍人案，造成3死（不含墜樓身亡的張文）11傷悲劇。今天（21日）有人在網上貼出訊息指稱，張文背後資金來自民進黨，結果秒遭大票網友砲轟造謠，而且還被抓包是中國網軍想趁機擾亂台灣民心！

今天有個帳號名為「518755yrff」的網友在Threads上貼出疑似張文的臉書頁面截圖，煞有其事地宣稱「真的超扯！賴清德親自下令了，追查張文金錢來源，結果發現資金來源於民進黨」。

貼文一出引發大批網友討論，底下一面倒痛批「我存檔準備檢舉你，最好有證據，散發不實言論也是犯法」、「造謠一時爽，全家火葬場」、「造謠仔會有現世報」、「你不要刪文喔！」、「造謠的人死後全家都會下地獄」、「有膝蓋都看得出來造謠」、「警察杯杯，這邊有人需要查IP ！」、「又一個拿張文出來攻擊政敵的網軍，台灣政治網軍都變的這麼可笑了嗎？」。

另外，為打擊假帳號、提升平台透明度，Threads近來開始標示用戶所在地，新措施一上路，不少IP位置在中國的網軍原形畢露，急刪帳號另創新號隱藏IP，因此最近有大量個人檔案中揭露所在地點的資訊顯示「未分享」。

其他鄉民翻看這次造謠張文背後資金來自民進黨的網友個人檔案，發現所在地點又是「未分享」，還有人直接到與Threads連動的IG查詢，該帳號的所在地點直接顯示「中國」，狠酸「中國網軍很急齁」、「中國狗，你好關心這件事」、「先關心你自己的器官安不安全吧，管到我們這來」。而且該名網友首篇貼文是20日，疑似特別為這次隨機砍人案創帳號來造謠亂台。

一名網友在Threads上造謠稱張文的背後資金來自民進黨。（圖翻攝自Threads）

網友發現該網友Threads個人檔案顯示的所在地點為「未分享」，極有可能是中國網軍。（圖翻攝自Threads）

而該網友的IG資料顯示，帳號所在地點為中國。（圖翻攝自IG）

