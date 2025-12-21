拿過補助！張文大學研究報告曝光 用自己照片當範例

張文大學期間曾研究人臉辨識系統輔助課堂點名，更疑似以自己照片作為圖說。（圖擷取研究資料）

張文身分遭起底，他大學期間的研究計畫也被翻出。（圖擷取研究資料）

27歲通緝犯張文在台北捷運犯下連續攻擊案，造成4死11傷，今證實他曾就讀國立虎尾科技大學資訊工程學系。網紅四叉貓（劉宇）稍早貼文，找出張文就學期間大專生研究計畫成果報告，當中還有自己的頭像作為擷取。貼文一出引起網友討論，有人認為「餐飲科考上資工系，絕！」

餐飲科考上資工系

外界近日紛傳張文曾就讀虎尾科技大學，經媒體追問，校方下午發出聲明，證實為109學年度畢業校友，經查相關成績及操行，其在學期間一切正常，更強調事件發生深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰，而所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案將不再發表任何言論。

由於身分曝光，四叉貓晚間九點半發出貼文，指出張文曾參與過大專生研究計畫，更下載研究成果報告書閱讀，發現他用自己的照片當報告範例，照片應該是他2021年的樣子（四年前）。

記者上網找尋，可看見張文2020年7月1日至2021年2月28日期間，正執行有用「人臉辨識輔助課堂點名」的相關計畫，更是領到科技部補助4萬8000元，研究簡介指出，老師為確定出席學生正確率，且避免有代刷卡出席現象發生，老師會手動點名二次確認，但往往這過程可能浪費時間，如藉由人臉辨識的功能由機器取代，學生出缺席電腦系統自動判斷，改善課堂點名效率問題，提升教學品質，其中一張圖片說明就疑似他以攝像機擷取圖像視窗的畫面。

貼文一出引起不少民眾留言討論「現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了」、「餐飲科考上虎尾資工很猛欸」，更有人疑問「這個兩種完全不同領域的科系轉換很詭異……」。

