    國際

    高市早苗內閣滿2個月 民調維持高支持率

    2025/12/21 23:56 中央社
    日本首相高市早苗。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗內閣今天成立滿2個月，她在社群媒體X發文表示，近日將正式遷入首相公邸，並回顧就任以來，國會與外交行程滿檔。同時，每日新聞最新民調顯示，高市內閣支持率達67%，上任來連續維持在65%以上。

    高市發文回顧，「就任以來，國會與外交行程緊湊，幾乎沒有喘息的時間。將因應高物價列為最優先課題的同時，為了實現強健的經濟、強有力的外交與安全保障，全力以赴地工作，時間在不知不覺中流逝」。

    她表示，「回過神來竟然已經逼近歲末，下週要為編列明年度預算進入最後衝刺。作為國家的經營者，即使在年末年始也不能鬆懈。危機管理是國家經營的關鍵。」她並透露，將在近日離開居住多年的國會議員宿舍，正式遷入首相公邸。

    日本首相官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上。簡單來說，官邸是首相辦公場所，公邸則是首相住處。高市當選首相後，理應從眾議院議員宿舍搬到首相公邸，但因連續海外出訪，一直沒空搬家。

    時值高市內閣就任2個月，「每日新聞」20、21日實施民調顯示，高市早苗內閣支持率為67%，較11月22、23日進行的前次民調上升2個百分點。不支持率為22%，較前次調查下降1個百分點。

    自高市內閣成立以來，「每日新聞」公布的支持率連續都維持在65％以上，67％更是這段期間以來最高水準。

    這次民調以使用智慧型手機的民眾為對象，從全國約7700萬名18歲以上民眾隨機抽樣，獲得1907份有效回答。

