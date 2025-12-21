伊朗重建速度驚人！估飛彈年產3000枚 以色列急找川普提再動武

以色列總理納坦雅胡可能本月在佛州海湖莊園與川普會晤，預計提議再度聯手轟炸伊朗的飛彈與核設施。（法新社檔案照）

儘管以色列與美國今年對伊朗多次發動軍事打擊，但以色列情資顯示，伊朗重建軍事能力的速度遠超預期，彈道飛彈年產量恐上看3000枚，引發以色列高層高度警戒。以方已規劃向美國總統川普簡報，評估是否再次對伊朗採取軍事行動，並強調此一威脅不僅攸關以色列安全，也牽動美國利益與中東整體穩定。

據《NBC》報導，多名知情人士與美國前官員透露，以色列政府目前最迫切的憂慮，並非伊朗長期核計畫本身，而是德黑蘭正加速修復彈道飛彈生產設施及受損的防空系統。以方評估，若未及時遏阻，伊朗飛彈產能恐迅速擴張，年產量可達3000枚規模，對以色列構成直接軍事壓力。

除飛彈生產外，以色列也密切關注伊朗試圖重整核濃縮相關設施的動向。白宮發言人凱莉（Anna Kelly）日前重申，美軍六月發動的「午夜之錘」行動已徹底摧毀伊朗核能力，但以方情資認為，伊朗正試圖修復先前遭破壞的俄製S-300防空系統，以強化空防、為未來核計畫提供保護。

消息指出，以色列總理納坦雅胡預計本月稍晚在佛州海湖莊園與川普會晤，屆時將向美方強調伊朗彈道飛彈計畫已構成迫切威脅，可能需要迅速採取行動。以方也預料提出多項軍事選項，包含由美國直接介入，或在情報、空防與打擊行動上提供支援。

川普日前對外宣稱，自己已「摧毀伊朗核威脅，並終結加薩戰爭，為中東帶來三千年來首次和平」，但同時也對伊朗發出警告，表示若德黑蘭試圖重建相關能力，美國有能力迅速將其「徹底抹除」。

然而，美國當前的中東政策正面臨多重挑戰。一方面，川普政府正評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，可能分散美軍在西亞地區的戰略資源；另一方面，以色列與哈瑪斯之間的停火協議仍相當脆弱，雙方對加薩後續治理與撤軍安排的歧見，使協議前景充滿變數。

此外，德黑蘭近期釋出訊號，表達有意與華府重啟外交談判，以緩解制裁壓力。不過，以色列官員直言，在去年四月與十月的衝突後，以軍已取得空中優勢，當前最重要的是防止伊朗恢復戰略縱深，絕不能讓其獲得重新整備軍事力量的喘息空間。

