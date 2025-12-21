全民警戒！彰化市男手持鐮刀逛大街 民眾立刻報警帶回管束

彰化市鬧區傳出有男子持鐮刀現身，警方獲報立即到場。（取自臉書彰化人大小事）

北捷連續攻擊事件發生後，令全民都提高警覺。彰化市民族路鬧區今天（21日）晚間傳出有男子在街頭遊盪，還手持鐮刀，民眾馬上報警，員警立即趕到現場，發現是平日常見的55歲郭姓街友，當場喝斥把鐮刀放下，帶回派出所管束，並依照社會秩序維護法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

彰化警分局表示，郭姓街友平日都在彰化火車站或市區遊蕩，員警也都認識這位街友，今天員警獲報到場時，發現郭男疑似喝醉，整個人走路都不穩，手上握著鐮刀。根據郭男供稱，這把刀是在附近的菜市場撿到，所以才拿在手上。

警方指出，郭男拿著鐮刀並無揮舞動作，也沒有向民眾威嚇之舉，但因為北捷連續攻擊事件發生後，多位民眾看到有人手上拿刀，都馬上打電話報警，出動5、6名警力趕抵現場，先要求把刀放下，再把郭男帶回民族路派出所進行約制管束。

警方強調，郭男手持鐮刀在街頭出現，已涉及社維法第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力的器械可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警方將會依法處理。

