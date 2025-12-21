家賊難防！愛麗舍宮銀器遭管家盜竊 轉售拍賣網站被逮

法國總統官邸愛麗舍宮一名負責銀器管理的管家涉嫌盜取多件國家財產級餐具與擺設。（美聯社）

法國總統官邸愛麗舍宮近日驚傳內部竊盜案。一名負責銀器管理的管家涉嫌盜取多件銀製餐具與擺設，總價值最高達4萬歐元（約新台幣138萬）。巴黎檢方表示，涉案的3名男子已被拘捕並起訴。

據《美聯社》報導，巴黎檢察官辦公室指出，愛麗舍宮一名銀器管家近日因涉嫌竊取大量銀製餐具與餐桌用品遭到警方拘留，另有兩人涉案，3人將於明年接受審判。失竊物品由愛麗舍宮首席管家通報，初估損失金額介於1萬5000至4萬歐元（約新台幣52萬至138萬元）之間。

調查指出，部分失竊物品原由法國國家級工坊「塞夫勒國家瓷器製造廠」供應。該工坊人員在網路拍賣平台上發現多件疑似愛麗舍宮財產的物品，隨後向警方通報。警方進一步盤查官邸人員後，將調查重點鎖定其中一名銀器管家，其庫存紀錄顯示存在異常，甚至疑似為未來竊盜行為預作準備。

檢警發現，該名管家與一家專門經營線上拍賣與餐具買賣公司的負責人交往密切。調查人員在其使用的二手交易平台帳號中，查獲印有「法國空軍」字樣的餐盤，以及標示為「塞夫勒製造」的菸灰缸，這類物品並未對一般民眾公開販售。

警方隨後在嫌犯的個人置物櫃、車輛及住處查獲約100件物品，包括銅製鍋具、塞夫勒瓷器、法國藝術家雷內．拉利克（René Lalique）的雕像，以及巴卡拉水晶香檳杯等高價物件。相關失物已全數歸還愛麗舍宮。

警方於本週二拘捕銀器管家及其伴侶，並另行確認一名涉嫌收受贓物者。3名嫌疑人於週四出庭，遭控共同竊取列屬國家文化資產的動產，以及加重處理贓物罪名。相關罪行最高可判處10年徒刑，並科處15萬歐元罰金。

