饒舌天王遇「大麻煩」 Wiz Khalifa舞台吸大麻 羅馬尼亞判9月刑

美國饒舌巨星Wiz Khalifa去年在羅馬尼亞音樂祭演出時，因在舞台上公開吸食大麻，近日遭當地法院判處9個月有期徒刑。（法新社）

美國饒舌巨星Wiz Khalifa去年在羅馬尼亞音樂祭演出時，因在舞台上公開吸食大麻，遭當地法院判處3600羅馬尼亞列伊（約新台幣2.6萬元）罰款。但近日羅馬尼亞上訴法院推翻原判決，改判9個月有期徒刑。

據《BBC》報導，事件發生於2024年7月13日，Wiz Khalifa受邀前往羅馬尼亞科斯蒂內什蒂（Costinesti）參加知名的「Beach, Please!」音樂祭。當時他在表演中途點燃並吸食大麻捲菸，隨後立即遭到當地警方拘留訊問。羅馬尼亞檢察官調查發現，他當時持有超過18公克的大麻，並在舞台上當著觀眾的面吸食，毫不避諱。

原本法院僅對其處以3600羅馬尼亞列伊（約新台幣2.6萬元）的罰金，但康斯坦察（Constanța）上訴法院法官在最新裁決中推翻了原判。法官指出，Wiz Khalifa身為國際當紅的饒舌歌手，卻在以年輕族群為主的音樂祭公開吸毒，這是一種「炫耀行為」。法院認為，原判罰金不足以反映罪行的嚴重性，必須透過改判九個月實體刑期，來傳遞明確的信號：法律不容挑戰，亦不允許公眾人物宣揚違法行為。

由於此判決採「缺席審判」，Wiz Khalifa目前仍照常在美國境內活動，本週更被拍到在加州演出。羅馬尼亞犯罪學家扎哈（Vlad Zaha）分析，雖然羅國政府預計將向美方提出引渡請求，但考量到美國部分州份已將娛樂用大麻合法化，且羅馬尼亞在外交引渡上的籌碼有限，美方將這位饒舌天王遣送回羅國服刑的可能性幾乎為零。

