跟進川普！高市早苗與中亞5國領袖東京峰會 確保關鍵礦產供應鏈

日本首相高市早苗12月20日與中亞5國領袖在東京舉行首次峰會，隨後宣布了一系列新合作倡議，其中包括加強關鍵礦產供應鏈。（歐新社）

繼美國總統川普今年11月與中亞5國領袖舉行峰會後，日本首相高市早苗12月20日也與中亞5國領袖在東京舉行首次峰會，隨後宣布了一系列新合作倡議，其中包括加強關鍵礦產供應鏈，以反擊中國藉由限制關鍵礦產出口來打擊日本。

參與「中亞+日本對話」（CA+JAD）高峰會的領袖，包括高市早苗、哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統小別爾德穆哈梅多夫，以及烏茲別克總統米爾濟約耶夫。

請繼續往下閱讀...

日本首相官邸發表聲明指出，日本與中亞5國的倡議涵蓋了新近確定的3個優先合作領域，包括綠色與韌性、互聯互通和人力資源開發；此次峰會區間共簽署並提交了150多份文件，涵蓋公共和私營部門。

根據聲明，綠色與韌性合作涵蓋能源轉型、減少災害風險、因應氣候變化和加強關鍵礦產供應鏈等方面的合作，而互聯互通合作則包括進一步發展「跨里海國際運輸路線」，以及啟動「日本─中亞人工智慧合作夥伴關係」。

聲明指出，各方同意在衛生和醫療領域開展合作，並設定未來5年內展開價值3兆日圓（新台幣5994億元）的商業項目合作目標。

高市早苗表示：「過去21年來，隨著中亞地區和其周邊國際形勢的變化，中亞在國際舞台上的影響力日益增強。」

高市早苗還強調了中亞的重要性，稱中亞地處歐亞大陸的交匯點，擁有豐富的能源和礦產資源，對經濟安全至關重要，並且經濟增長和人口增長潛力巨大。

川普今年11月6日也在白宮與上述中亞5國領袖舉行名為稱為「C5+1」峰會，以擴大和確保美國的關鍵礦產供應鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法