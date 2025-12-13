為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國央企員工赴日旅遊打卡 遭同事舉報慘了

    2025/12/13 18:03 即時新聞／綜合報導
    高市早苗發布「台灣有事」論述後，中國呼籲公民勿前往日本旅遊。示意圖。（歐新社）

    高市早苗發布「台灣有事」論述後，中國呼籲公民勿前往日本旅遊。示意圖。（歐新社）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事」論述，中國呼籲公民勿前往日本旅遊，不過仍有中國人不甩。中國虎撲論壇近日有網友發文稱，他是一間中央企業員工，發現請假出遊的同事在日本發布旅遊照片，立刻向上舉報（檢舉）。他說，看到該同事被主管叫去談話，回來後「全程黑臉」，相關照片也已刪除，預估他年底考績十之八九要糟糕了。

    原PO本月在虎撲發文表示，他的同事先前請假出遊，結果被他發現在朋友圈發布了在日本旅遊的照片，於是他立刻註冊新的電子郵件，向公司發了檢舉信，還另外發給了公司主管。

    原PO透露，發文當天他上班時，就看到這名旅日同事被主管叫過去問話，回到崗位後「全程黑著臉」，再查看社群媒體，發現照片也刪除了，他也竊喜表示，除非部門主管鐵了心要保他，否則年底考績十之八九要糟糕了，「正好少了一個競爭對手」。

    文章PO出後，引發熱議，有超過10萬次觀看，並有上百則留言。部分網友表示：「出差還發朋友圈（社群）是大忌」、「支持樓主」、「平時肯定無所謂，這時候跑過去就有點不合適了，還發朋友圈」；不過很多網友也看不下去，紛紛表示：「小人還覺得挺驕傲？」、「樓主這種人真可怕」、「你這種人真的是......」、「你這種人平時得躲遠點」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播