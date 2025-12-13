中國央企員工赴日旅遊打卡 遭同事舉報慘了

高市早苗發布「台灣有事」論述後，中國呼籲公民勿前往日本旅遊。示意圖。（歐新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論述，中國呼籲公民勿前往日本旅遊，不過仍有中國人不甩。中國虎撲論壇近日有網友發文稱，他是一間中央企業員工，發現請假出遊的同事在日本發布旅遊照片，立刻向上舉報（檢舉）。他說，看到該同事被主管叫去談話，回來後「全程黑臉」，相關照片也已刪除，預估他年底考績十之八九要糟糕了。

原PO本月在虎撲發文表示，他的同事先前請假出遊，結果被他發現在朋友圈發布了在日本旅遊的照片，於是他立刻註冊新的電子郵件，向公司發了檢舉信，還另外發給了公司主管。

原PO透露，發文當天他上班時，就看到這名旅日同事被主管叫過去問話，回到崗位後「全程黑著臉」，再查看社群媒體，發現照片也刪除了，他也竊喜表示，除非部門主管鐵了心要保他，否則年底考績十之八九要糟糕了，「正好少了一個競爭對手」。

文章PO出後，引發熱議，有超過10萬次觀看，並有上百則留言。部分網友表示：「出差還發朋友圈（社群）是大忌」、「支持樓主」、「平時肯定無所謂，這時候跑過去就有點不合適了，還發朋友圈」；不過很多網友也看不下去，紛紛表示：「小人還覺得挺驕傲？」、「樓主這種人真可怕」、「你這種人真的是......」、「你這種人平時得躲遠點」。

