    首頁 > 政治

    全教總發文感謝反年改過關 被憤怒網友批評、教師也留言反對

    2025/12/13 17:21 即時新聞／綜合報導
    立法院會12日下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

    立法院會12日下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

    立法院國民黨團推反年改修法，昨天藍、白挾人數優勢三讀通過修正公、教人員退撫等相關法令，全國教師工會總聯合會在粉專「全教總」發文感謝修法立委讓退休公教人員生活獲得保障。然而，貼文下方卻湧入憤怒的網友灌爆罵「吃相難看」，甚至不少教師留言，表明反對相關法案通過。

    全教總粉專昨日發文表示，立法院12日三讀通過停降公教人員退休所得替代率，全教總感謝支持此次修法的立委，讓公教人員退休生活獲基本保障，是穩定教育現場的關鍵。

    全教總也再次呼籲盡速啟動下階段修法，並要求政府履行雇主責任：1.返還年資補償金，落實公平正義。2. 依「十年撥補方案」進行撥補，確保基金永續。

    貼文發布後，網友紛紛在貼文下方留言表示：「完美示範吃相難看」、「噁心又貪婪！現任教師的權益有誰管？」、「有把現任老師放在眼裡嗎？小編是不是五十歲就退休爽領了」、「在職老師的福利和薪資應該先加吧？怎麼會是再繼續補這個黑洞？實在是不懂你們在想什麼！」、「噁心的全教總，超無恥」。

    也有大量現任老師留言批評：「置我們現職老師於何地？」、「爛透了！我們憑什麼當分母」、「我現職老師，我反對。也對這種團體代表教師發言，感到羞愧。」、「現職老師抗議，你們這個組織，竟然喪事當喜事在辦！」、「我明年不繳會費了」、「你們害我們這些在職的老師出去被人恥笑」、「現職教師們真的很失望，全教總可以改名退休教師公會好了。」

