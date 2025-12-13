為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    防範中俄竊取技術 美議員提案「數位DNA」出口須經批准

    2025/12/13 17:55 編譯管淑平／綜合報導
    美國生物科技研究機構實驗室。示意圖。（法新社檔案照）

    美國生物科技研究機構實驗室。示意圖。（法新社檔案照）

    美國國會跨黨派議員近日提出法案，要求美國生技產業的「數位DNA」（自然界不存在的合成DNA序列）須取得許可，才能向中國、俄羅斯這類國家出口。

    《路透》12日報導，去氧核糖核酸（DNA）研究是生技產業的基礎，研究人員運用具備強大運算能力的電腦，也愈加利用人工智慧軟體，設計不存於自然界的新DNA序列，在實驗室將這些「數位DNA序列」合成為實體分子，供研究使用。3名美國聯邦參議員和2名聯邦眾議員，本週已在參、眾兩院提案，要求美國企業在把這種數位合成DNA序列出口到如中、俄等國家之前，須先取得出口許可。

    其中一名提案人、共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）在聲明中說，「防範最尖端、具專有性的美國研究成果，落入我國主要外國對手之手，至為重要」，這項法案「將確保共產中國無法取得推動美國生物科技創新的智慧財產」。

    參與提案的議員還包括民主黨參議員哈山（Maggie Hassan）、共和黨參議員巴德（Ted Budd），以及共和黨籍聯邦眾議員戴維森（Warren Davidson）和民主黨眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）。

