為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印度球迷買門票看不到巨星怒丟椅子 梅西訪加爾各答場面失控

    2025/12/13 18:13 編譯管淑平／綜合報導
    國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西怒丟椅子。（法新社）

    國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西怒丟椅子。（法新社）

    國際足球巨星梅西（Lionel Messi）13日訪問印度加爾各答，原本應該是興高采烈的球迷見面會，卻變成拆椅子、丟雜物的失控場面。原因是球迷不滿花大錢買了門票，卻連梅西的臉都看不到。

    《路透》13日報導，梅西此行是「史上最強」（GOAT）巡迴活動的一環，根據印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，梅西13日在加爾各答鹽湖球場（Salt Lake Stadium），邊繞球場走、邊向看台上的球迷揮手，但因身邊被一大群人緊緊圍繞，只現身20分鐘就結束活動離開。

    不滿的球迷開始將雜物、甚至扯掉座椅丟入球場。ANI的影片中，有幾個人攀越球場邊圍籬，場面混亂。一名球迷向ANI表示，「圍繞梅西的只有領袖和演員．．．既然如此，為何讓我們來．．．我們花了1萬2000盧比買票（約台幣4100元），連他的臉都看不到」。

    梅西這趟印度巡迴行程，還計畫造訪海德拉巴、孟買和新德里，將出席演唱會、青少年足球訓練營等活動，並發起慈善倡議。

    國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西憤而丟入大批雜物。（路透）

    國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西憤而丟入大批雜物。（路透）

    國際足球巨星梅西（中）13日在加爾各答球場的球迷見面會，身邊圍了一群人。（路透）

    國際足球巨星梅西（中）13日在加爾各答球場的球迷見面會，身邊圍了一群人。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播