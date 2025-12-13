印度球迷買門票看不到巨星怒丟椅子 梅西訪加爾各答場面失控

國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西怒丟椅子。（法新社）

國際足球巨星梅西（Lionel Messi）13日訪問印度加爾各答，原本應該是興高采烈的球迷見面會，卻變成拆椅子、丟雜物的失控場面。原因是球迷不滿花大錢買了門票，卻連梅西的臉都看不到。

《路透》13日報導，梅西此行是「史上最強」（GOAT）巡迴活動的一環，根據印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，梅西13日在加爾各答鹽湖球場（Salt Lake Stadium），邊繞球場走、邊向看台上的球迷揮手，但因身邊被一大群人緊緊圍繞，只現身20分鐘就結束活動離開。

不滿的球迷開始將雜物、甚至扯掉座椅丟入球場。ANI的影片中，有幾個人攀越球場邊圍籬，場面混亂。一名球迷向ANI表示，「圍繞梅西的只有領袖和演員．．．既然如此，為何讓我們來．．．我們花了1萬2000盧比買票（約台幣4100元），連他的臉都看不到」。

梅西這趟印度巡迴行程，還計畫造訪海德拉巴、孟買和新德里，將出席演唱會、青少年足球訓練營等活動，並發起慈善倡議。

國際足球巨星梅西到訪加爾各答球場，球迷不滿看不到梅西憤而丟入大批雜物。（路透）

國際足球巨星梅西（中）13日在加爾各答球場的球迷見面會，身邊圍了一群人。（路透）

