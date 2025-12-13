冷氣團入夜報到！最低溫下探10度 回暖時間曝光

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

入冬第一波大陸冷氣團來了，今晚各地氣溫開始逐漸下降，中央氣象署預報，今晚到明天上午迎風面仍有一些降雨，但會逐漸轉為乾冷的天氣型態，最冷時刻落在明天晚上到下週一清晨，部分沿海空曠地區僅剩10度低溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天迎風面和大台北地區及北部山區一開始先有零星短暫雨，之後轉乾冷為多雲的天氣，但氣溫下降，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚偏冷，北部白天約15度到18度，中南部約22度到25度，越晚越冷。

「週日晚到下週一清晨是最冷的時刻，沿海空曠地區最冷可能剩10度低溫」，劉沛滕說，週日中部以北低溫剩下11度到14度，局部地區會降到10度低溫，且中南部的日夜溫差很大，要提醒特別注意。

劉沛滕指出，但這波冷氣團離開時間較快，下週一（15日）白天起，這波大陸冷氣團就會逐漸減弱，氣溫緩步回溫，下週一到下週二（15、16日）各地各地晴到多雲的好天氣，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕說，下週三（17日）有一波較弱的東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降1度左右，白天溫度約24度，中南部白天溫度不受影響，大約26度到28度，但各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

劉沛藤指出，從下週三這波東北季風報到開始，雖然溫度變化不大，但水氣卻逐日增多，下週五（19日）基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，一直影響到下週六（20日）。

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

