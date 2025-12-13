共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆

中國解放軍宜興艦。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

中國解放軍近年襲擾我國周邊海空域已成常態，面對共軍高強度施壓，國軍始終保持嚴密監控與廣播驅離。然而，近期共艦氣焰囂張，今天甚至在無線電中公然以「中國台灣」矮化我方，不僅引發我空軍強勢回應，更錄到不明聲源在頻道內直接回嗆「放你X的屁」，霸氣反擊讓軍事迷直呼「聽了真解氣！」

資深軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄到，隸屬中國東部戰區海軍的054A型護衛艦「宜興艦」（舷號537），近日在台海周邊活動時，竟蠻橫地透過無線電對我方執行任務的軍機廣播喊話：「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」語氣霸道，企圖透過言語施壓奪取話語權。

面對共艦挑釁，我國空軍飛行員不卑不亢，隨即在頻道中嚴正宣告：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」展現國軍捍衛領空的堅定立場。不過，就在雙方交鋒之際，無線電背景中突然傳出一段不明聲源，語氣充滿困惑與嘲諷地反問「台灣？？？」似乎對共軍的稱呼感到莫名其妙。

更精彩的是在另一段針對宜興艦的廣播紀錄中，當共艦再次搬出「中國台灣」的陳腔濫調企圖驅離時，頻道內瞬間爆出一句清晰有力的台灣口音怒嗆「放你X的屁！」短短五字雖然來源不明，可能是周邊作業的民船或看不下去的無線電玩家，但這句粗獷直白的「民間反擊」，瞬間在軍事迷圈內引發熱議，被認為是直接反映了台灣基層民眾對中共長期霸凌的真實心聲。

長期記錄軍事動態的粉專人員指出，近期共艦如宜興艦等，常態性在海峽中線附近以這類制式詞彙騷擾我方海空兵力，但我國軍始終堅守崗位，寸土不讓。這次空中的「怒吼」，也意外成為嚴肅對峙下的插曲。

