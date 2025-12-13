賴政府要怎麼重開機？ 旅美教授翁達瑞給建言

賴清德。（資料照）

立法院國民黨團昨（12日）挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，引發朝野爭議。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，賴政府上台後，面對許多過去未曾有過的挑戰，但應對的手法未見突破。除非「重開機」，賴政府很難脫離眼前的困局。身為旁觀的學者，他提供幾個關鍵原則，希望有助於賴政府的重開機。

翁達瑞今日於臉書發文提及，再5個多月，賴政府的任期即將過半。除非重開機，4年後的賴政府極可能一事無成，甚至還會讓國家走回頭路。原因很簡單：「立法權膨脹，司法權停擺，行政權退縮」。

翁達瑞表示，過去幾個月，賴、卓體制就像騎驢進城的父子，不知如何應付藍白的立法獨裁。即使行政院不斷釋出善意，立法院仍不買單，甚至還被得寸進尺。

翁達瑞指出，「掌握角色定位」，對於追逐大位，賴總統一直展現強大的企圖，但從未勾勒治國願景。即使已經取得大位，賴總統也沒講清楚他的政策理念。人民不知道賴總統要為國家做什麼，甚至賴總統自己也不清楚。

若不詳究政策細節，總統有2大職責：捍衛國家主權與帶領國家進步。不幸的是，從賴政府上台後，台灣的主權遭受空前的威脅，國家的進步也在減緩中，甚至還有倒退的跡象。

賴總統應該掌握這樣的角色定位：國家領導人的政績好壞，不僅攸關個人榮辱，也決定人民的幸福與災禍。不論是用人或政策，個人偏好必須擺在一邊，一切以全民的福祉為依歸。

翁達瑞提醒，「認清執政挑戰」，表面上看起來，賴政府的挑戰是國會的席次不過半。問題是，表象背後有多種不同的挑戰，例如：在野黨要分一杯羹；在野黨要全盤通吃；在野黨不以國家為念；在野黨外通敵國等。

為了應付在野黨的立法獨裁，賴總統必須認清真正的執政挑戰。若在野黨只要分一杯羹，那就坐下來談。如果在野黨不以國家為念，那就訴諸民意。假如在野黨外通敵國，那就要火力全開。

面對在野黨的立法獨裁，賴政府忙著遞橄欖枝，多次尋求見面協商，但善意都沒有獲得回報。顯然賴政府並不清楚真正的執政挑戰，甚至誤判在野黨的企圖。唯有賴政府認清真正的執政挑戰，才有可能應付在野黨的立法獨裁。假如賴政府低估在野黨的惡意，釋出的善意只會換來得寸進尺。這似乎是眼前的情況。

翁達瑞指出，須「判斷事件本質」，針對個別的法案，賴政府必須正確判斷事件的本質，才能有效反制，以憲訴法修正案當例子說明，藍白聯手修正憲訴法，將釋憲案的開庭大法官席次訂為10席，理由是提高釋憲判決的代表性。按照在野黨的說詞，這只是憲法訴訟程序的修正。

在憲訴法修正的當下，朝野都知道有7席大法官即將任滿。這個修正案一旦生效，只要在野黨杯葛新任大法官的同意權，就可關閉所有釋憲案的審理。在野黨提高釋憲案的開庭門檻，其實是為了癱瘓憲政體制的運作。賴政府未能認清事件的本質，竟然讓這個修正案生效，種下立法獨裁的惡果。

除了憲訴法修正案之外，賴政府也誤判了普發現金案的本質，而且立場前後反覆，最後以慘敗作收。這是賠了夫人又折兵的案例：打了自己人一巴掌，讓對手的氣焰更囂張。

翁達瑞表示，「站在對的那方」，最近幾個月，賴卓兩人變成騎驢進城的父子，面對在野黨的立法獨裁，不知如何是好：一下子要副署公布，一下子不要執行，一下子不要副署⋯⋯。

在軟與硬之間，賴政府不知如何選擇。其實賴政府不要硬，也不要軟，但要講道理。如果立法院通過的法案對國家好，那就接受，軟是對的。如果立法院通過的法案對國家不好，那就抵制，硬是對的。如前所述，賴政府掌握執政者的角色定位，認清執政的挑戰，判斷事件的本質，以人民的福祉為依歸，站在對的那一方，那就不會成為騎驢進城的父子，而且有充足的理由為政策辯護。

翁達瑞表示，「釐清團隊屬性」，賴政府上台後的進退失據，跟執政團隊的屬性有很大的關係。民主國家的領導人都有兩組人馬：競選班底與執政團隊，而且絕少重疊。賴政府應該是唯一例外，競選班底就是執政團隊。問題是，兩者的功能不同，需要的人才也不同。競選班底的功能是勝選，只要有短期的戰術操作。執政團隊的功能是治國，還要有長期的戰略佈局。

翁達瑞說，「賴總統信任競選班底我可以了解」，但治國攸關全民的福祉，團隊成員必需多樣化。賴總統不必是最能幹、最聰明、或最專業的人，但要讓最能幹、最聰明、最專業的人願意為他效勞。賴總統必須釐清團隊的屬性，勾勒清晰的治國願景，凝聚支持者的向心力，吸引人才投入團隊。在治國願景得到實現後，功勞也歸賴總統所有。

