匈牙利喪失否決權！歐盟祭「帝王條款」 俄國7.7兆資產恐遭「永久凍結」

歐盟祭出鐵腕手段永久凍結俄國資產，同時衝擊了川普（左）與奧班（右）的佈局。新機制不僅讓奧班喪失透過否決權協助俄羅斯的籌碼，也提前封殺了川普主張「解凍資產換和平」的構想。（美聯社檔案照）

為了斷絕俄羅斯取回海外資產的最後希望，歐盟祭出鐵腕手段。據美國政治新聞網站《Politico》報導，歐盟各國大使於11日批准一項緊急法律機制，授權歐盟委員會無限期凍結俄羅斯高達2100億歐元（約7.7兆台幣）的國有資產，直到克里姆林宮支付烏克蘭戰爭賠償為止。此舉形同架空了匈牙利等親俄成員國的否決權，並直接挑戰美國總統川普傾向的和平解決方案。

擔任歐盟輪值主席國的丹麥宣布，歐盟大使已就修訂後的「第122條提案」（Art. 122-proposal）達成協議，並以「極其明確的多數」通過，預計將於12日下午5點正式成為歐盟理事會決策。

請繼續往下閱讀...

架空親俄勢力 奧班喪失「一票否決權」

這項新機制不僅是對烏克蘭的重大支持，更是歐盟內部權力運作的地震式改變。報導指出，過去歐盟制裁必須每6個月由全體成員國「一致同意」才能延長，這賦予了親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）巨大的勒索籌碼，只要他們投下反對票，資產就會自動解凍。

然而，新通過的緊急條款徹底推翻了這項規則。未來只要俄羅斯不停止侵略且未支付賠償，資產將持續凍結，親俄國家將失去透過否決權來協助莫斯科取回資金的能力。

阻斷川普佈局 歐盟先下手為強

此舉也重創了克里姆林宮透過戰後和平協議解凍資金的希望。報導提到，美國總統川普一直主張透過談判結束戰爭，而「解凍資產」原本可能是川普促成和平協議的重要誘因之一，但在歐洲並不受歡迎。歐盟此次修法，等同於提前封死了這條路。

歐盟委員會在法律文本中直言，若將資產歸還俄羅斯，將對歐盟經濟造成「前所未有的災難性後果」，甚至可能資助克里姆林宮對歐盟發動混合戰攻擊（hybrid attacks）。

對於被剝奪否決權，匈牙利隨後發表聲明挑戰這項決定，指控該機制違反歐盟法律並破壞了委員會的中立性。斯洛伐克總理費佐也致函歐盟理事會主席科斯塔（António Costa），表明該國反對任何由歐盟資助烏克蘭未來幾年軍事支出的方案。

為了解決比利時（主要資產持有者Euroclear所在地）擔心遭俄羅斯報復索賠的疑慮，歐盟委員會在最終通過的提案中，刪除了涉及資產抵押貸款的相關內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法