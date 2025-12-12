日本2025年度漢字出爐！ 「熊」害頻傳險勝「米」

「熊」為象徵2025年「今年的漢字」（今年の漢字）。（圖擷取自@Kotoshinokanji 社群平台「X」）

日本自1995年起每年都會在12月12日公布民眾票選出能象徵一整年的「今年的漢字」（今年の漢字），還會請京都清水寺住持當場揮毫亮相。本屆票選結果於今日下午公布，2025年代表漢字是「熊」，僅以180票之差打敗呼聲也很高的「米」奪冠。

綜合日媒報導，由日本漢字能力檢定協會主辦的「今年的漢字」票選活動，在今年邁入第31屆。報導指出，協會在11月開放全日本國民寫下自己心儀的年度漢字，將字寄送給協會後，再把字統一讓民眾上網投票，最終結果則會在12月12日「漢字日」（漢字の日），由京都清水寺住持森清範於清水寺現場揮毫寫出。

請繼續往下閱讀...

書寫「今年的漢字」的紙是由未來的職人、京都傳統工藝大學校學生手作的和紙，長150公分、寬130公分，邊框顏色則是紺青色。筆是使用廣島縣熊野產的「白天尾牛耳兼毫筆」，墨水則是來自奈良縣生產。

日本漢字能力檢定協會表示，18萬9122票中「熊」占了2萬3346票，推測可能與日本全國各地頻傳的熊害有關。位居第二的字為「米」，除了因為日本米價高漲外，日本對美國的漢字簡稱也寫作「米」，日本民眾對於美國總統川普就任有感，「米」獲得2萬3166票，兩者僅差距180票。

第三名則是與外界猜測的相同為「高」，象徵日本首任女性首相高市早苗的「高」之外，也有物價高的意思，獲得了1萬8300票。第四名為「脈」，有6418票，第五名為「萬」，得到5656票。

「熊」以12.34%的得票率位居第一，成為2025年「今年的漢字」（今年の漢字）。（施姓讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法