京華城案法庭直播 高院駁回柯文哲、沈慶京抗告

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，日前裁准法庭公開播放，但被告柯文哲、威京集團總裁沈慶京不滿法庭直播成為事後「紀錄片」，提起抗告；高等法院原裁定關於端木正部分撤銷，其餘抗告駁回。

高院昨天下午3時收案，並分案組成合議庭由審判長鄭水銓、受命法官吳玟儒、陪席法官黃美文審理。北院合議庭本月2日依據法庭公開播放等規定，裁准於宣判後5日內公開播放京華城案辯論、判決的錄影，但柯文哲、沈慶京抗告請求即時播放，端木正抗告請求不公播或予以變聲變像、去識別化處理。

高院表示，司法院所訂的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，是依「法院組織法」授權訂的行政規定，授權內容清楚，明定「等裁判宣示或公告後再播」，目的是為了保障人民知的權利，以及保護當事人公平審判的權利、維持司法程序的公開與透明，規定並未逾越授權範圍，無違背母法規範意旨。

高院指出，原審依上開規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當理由，並無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

至於端木正，高院認為，端木正被指控的是「行使業務上登載不實文書」等罪名，依法院組織法明文規定，屬不能公開播送的案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，因此端木正抗告有理由，原本裁定要公開播送的部分，此部分應予撤銷。

