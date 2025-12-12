為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    提出挑戰！Reddit針對澳洲社群媒體禁令提出訴訟 主張侵犯政治言論自由

    2025/12/12 12:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲近日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，對此Reddit今（12）日針對禁令向法院提出訴訟。（法新社）

    澳洲近日對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，對此有社群媒體提出挑戰。Reddit今（12）日針對澳洲禁令向法院提出訴訟。

    根據《美聯社》報導，Reddit向澳洲高等法院提出訴訟，另外還有總部位於雪梨的人權組織「數位自由計畫」（Digital Freedom Project）上個月提出的訴訟。

    2起訴訟都聲稱澳洲法律違憲，因為它侵犯了政治言論自由。Reddit在1份聲明中表示，澳洲政府有更有效的方式來實現保護青少年的目標，而禁令對所有網路用戶都構成政治表達自由的嚴重問題。

    Reddit強調認同保護16歲以下青少年的重要性，但禁令帶來了令人遺憾的後果，迫使成年人和未成年人都必需接受侵入性強且可能不安全的驗證流程，使青少年不能參與和其年齡相符的社區活動（包括政治討論）。

    澳洲政府聲稱，將堅定保護青少年免受社交媒體的傷害。此事已進入司法程序，因此不宜進一步置評。

    值得注意的是，若Reddit、Facebook、Instagram、Kick、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube 和Twitch未刪除16歲以下澳洲青少年帳號，它們將面臨最高4950萬澳元（約台幣10.3億元）的罰款。

