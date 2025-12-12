55％民眾反對停止公教年改！民進黨：藍白讓每人負債3萬元

民進黨發言人吳崢、韓瑩舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。（記者叢昌瑾攝）

立法院國民黨團強推反年改修法，院會今（12）日下午將處理二、三讀程序，上演表決大戰。為此，民進黨公布最新民調顯示，有 55%民眾不支持停止公教年改，並批評該修法將使每人將負擔將近3萬元債務，不僅危及國家財政，更傷害人民權利，呼籲藍白懸崖勒馬。

民進黨今天臨時召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，由發言人吳崢及韓瑩出席說明。韓瑩指出，立法院現況令人感到憂心，藍白陣營推出的一系列「亂台法案」，不僅嚴重影響國家安全與社會安定，更危及國家財政的穩固，傷害人民公平的權利。

根據民進黨執行的民調結果，關於「停止公教年改」，高達55%民眾不支持，僅28%表達支持；至於「不當黨產條例排除救國團」，則有51%民眾不支持，30%表達支持。

針對反年改爭議，韓瑩指出，若讓公教年金破產時間提前，政府需擴大撥補6970億元，平均每人將負擔將近3萬元債務，呼籲藍白能懸崖勒馬，應重視國家安全與財政紀律。

吳崢則回顧，年金改革是民進黨自2016年以來，近十年推動的成果可能將在今天畫下句點。年金改革早在國民黨的前總統馬英九任內，包括時任考試院長關中都曾疾呼，年改是勢在必行、一定要做，否則國家財政撐不下去。

吳崢說，馬英九任內的未竟之功，在民進黨前總統蔡英文上任後，花了一整年時間召開國是會議，社會歷經巨大成本，當時還有所謂「800壯士」的衝撞；但是，推動改革一定會有陣痛與後座力，因為沒有人願意既得利益被削減。

吳崢不諱言，民進黨在2018年地方大選的結果不盡理想，但為了國家進步，這是必須做的事情。近年中央政府的財政體質已由赤字轉正，財政狀況持續好轉，而台灣如今的經濟成長果實，是全民共同付出的成本、民進黨政府貫徹改革意志。

吳崢並引述總統賴清德所言，呼籲在野黨，「黨派之間可以競爭，但國家利益不能被犧牲。」

該民調由民進黨民調中心執行，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，不當黨產議題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改議題的執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。

