為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

    2025/12/12 13:08 記者王捷／台南報導
    任職15年的南市消防局長李明峯傳出閃辭，引發討論。（南市消防局提供）

    任職15年的南市消防局長李明峯傳出閃辭，引發討論。（南市消防局提供）

    任職15年、台南縣市合併以來首任消防局長李明峯傳出閃辭，市長黃偉哲努力慰留。外界指李明峯昨仍在局內開會還討論義消餐會，今天一早卻退群組，也未出席局務會議，消防界沸沸揚揚，記者致電給李明峯局長，但未獲得證實。

    李明峯自2010年12月25日起迄今，是台南升格六都以來首任消防局長，針對相關傳言，市府與消防局未正式說明是否已提出請辭、是否獲准，也未公布是否由副局長或其他幹部代理。

    地方盛傳，11日晚間李明峯的父親身體疑似出狀況，隔天清晨就突然退出消防工作群組，原本安排的局務行程與對外餐會就突然取消。另有說法提到，昨天李明峯才參與消防局內部會議，會後還討論要與義消團體約定餐敘，卻在短時間內傳出請辭消息，但上述內容目前皆未獲市府或消防局證實。

    消防局負責救災、救護與災害管理，若局長職務確有異動，牽動指揮鏈與勤務調度，也影響與義消協力體系的溝通。

    李明峯的去留將待市府發布人事公告，才能確認李明峯是否慰留是否成功。

    李明峯畢業於中央警察大學消防學系，獲義守大學管理研究所碩士，早年在台南消防警察隊與港務警察系統服務，後任屏東縣消防局長、內政部消防署主任秘書與副署長，在15年前升任台南市消防局長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播