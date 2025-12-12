軍方表態！宏都拉斯擬啟動特別驗票 參謀總長：將確保權力交接

宏都拉斯武裝部隊參謀總長耶南德茲10日強調，將支持並承認選委會計票產生的結果。（法新社資料照）

宏都拉斯選舉官員11日證實，為解決計票表爭議，預計將在未來數天啟動特別驗票程序。宏都拉斯上月30日舉行總統大選，截至目前仍未產生結果，混亂局面讓該國政治陷入不確定性。

路透報導，宏都拉斯全國選舉委員會（CNE，下稱選委會）官員奧喬亞（Marlon Ochoa）11日表示，特別驗票程序可能於13日展開，但目前還無法確定日期；同天稍早，另名選委會官員羅培茲-歐索里奧（Cossette Lopez-Osorio）接受當地電台訪問時稱，特別驗票程序最快可能在12日展開。

9日上午公布的最新結果顯示，計票作業已完成逾99%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以約4萬2000票領先自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）；執政黨自由重建黨（LIBRE）的蒙卡達（Rixi Moncada）則大幅落後前述兩名親台候選人。

特別驗票程序將進一步審查2773張存在「不一致情形」的計票表，約佔總數15%。由於計票表包含的票數足以影響本次選舉結果，使政治不確定性升高。羅培茲-歐索里奧說：「預計3天內我們就可以公布總統大選的相關驗證結果。」

目前尚無法確認特別驗票程序將對選舉結果造成何種影響，驗證結果需獲得選委會2/3成員批准。分析人士指出，選委會必須在本月30日前宣布勝選者，否則國會將可能介入調查。

宏都拉斯國會常設委員會10日深夜表示，將不會承認11月30日總統大選的結果；宏都拉斯軍方則誓言，無論總統大選最後由誰勝出，軍方都將確保政權和平轉移。

法新社報導，宏都拉斯武裝部隊參謀總長耶南德茲（Roosevelt Hernandez）10日稍早表示：「我們已經表明立場。」他強調，將支持與承認選委會計票產生的結果，並「確保共和國總統職位交接」。

由於選舉結果公布過程混亂且冗長，引發舞弊指控，自由重建黨籍的現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）及納斯拉亞都公開表達質疑。路透指出，自由重建黨似乎已轉向支持納斯拉亞，黨高層9日稱應是納斯拉亞勝選。

卡斯楚政府2023年主導與台灣斷交，本次大選3名候選人對中國的看法截然不同。蒙卡達支持深化與北京的關係，另2名中右派候選人則都呼籲和台灣恢復邦交。勝選者將於明年1月就任2026年到2030年任期。

