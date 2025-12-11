烏克蘭男孩歐洲議會親述遭轟炸「與母永別」 口譯員淚崩

烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）。（擷取自X@nexta_tv）

11歲烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會發表演說，講述自己如何在俄軍轟炸醫院時失去了母親，以及身受致命燒傷，悲慘經歷讓現場聽眾和翻譯人員瞬間紅了眼眶。

英媒《太陽報》今（11）日報導，羅曼回憶俄軍轟炸那天的恐怖場景，描述最後一次見到母親的瞬間，但口譯員情緒激動、哽咽無法繼續。羅曼說，當時他們正在烏克蘭文尼察（Vinnytsia）的醫院就診，結果遭到俄軍的3枚火箭彈襲擊。

???? Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy



The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia.



“It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA （@nexta_tv） December 11, 2025

羅曼回憶，「那是我最後一次見到我的媽媽，也是我最後一次能跟她道別。」這段話令口譯員難以承受，必須由其他同事接手；而口譯員稍微平復情緒後，羅曼繼續說，「我看到她被壓在瓦礫下，我能看見她的頭髮，我摸到了她的頭髮，我能和她道別。」據報導，這場襲擊共造成24人死亡，至少202人受傷。

他滿身彈傷昏迷逾百天 毀容生還

事後，羅曼昏迷超過了100天，並接受共35次複雜的手術，來修復他嚴重的創傷。羅曼全身覆蓋了45％的燒傷，甚至多處深達骨頭的傷口，而他身上也布滿彈片傷，還有1手骨折。從昏迷中醒來時，羅曼四肢和頭部都打著石膏，頭髮幾乎掉光。

不過，手風琴則改善了羅曼受燒傷影響的手部靈活度，他最終在2024年底贏得了國際手風琴大賽，並在遭俄軍轟炸的3年後，持續為烏克蘭兒童的困境發聲。

