劍橋研究評比哺乳動物一夫一妻「忠誠度」 人類排名第7

夕陽下的一對情侶。（美聯社檔案照）

英國劍橋大學近日發表的一份研究，比較35種哺乳動物的繁殖行為，採行一夫一妻制（單配偶制）的程度，結果人類排名第7，屬於前段班，但是輸給河狸、非洲野犬等6種動物。

英國《衛報》10日報導，過去已有科學家提出人類和動物族群的單配偶率，不過，劍橋大學演化人類學家戴柏（Mark Dyble）想了解，在採行單配偶制上，人類相對於其他哺乳動物的比率，因此進行這項研究。

研究分析多份的動物和人類研究基因數據，計算同父同母、和異父或異母手足比率。單配偶程度愈高，通常同父同母手足比率就越高，交配關係越開放者，異父或異母手足比率就可能較高。戴柏說，人類穩坐最高程度單配偶制物種名單中，不過，絕大多數哺乳動物採行更隨意的交配模式。

研究檢視超過100個人類族群資料，時間最久遠追溯到新石器時代。結果發現，這100多個人類族群的一夫一妻比率有顯著差異，最低是英格蘭科茲沃（Cotswolds）一處新石器時代初期遺址，該時期當地人類族群僅26%為同父同母所生的全同胞手足，但是法國北部4個新石器時代聚落此比率為100%。

再將人類與其他34種哺乳動物比較，依全同胞比率排名，冠軍是加州鹿鼠（California deermouse），全同胞比例達100%；人類的全同胞比率為66%，排名第7，輸給以73%排名第6的河狸，贏過白掌長臂猿（white-handed gibbon）的63.5%，以及狐獴的約60%。

這份排名中前11名均被認為採行單配偶制，倒數24名則被視為非單配偶制物種。排名較低的動物包括野貓、寬吻海豚，以及在基因上屬於人類近親的黑猩猩和山地大猩猩；最後一名是索艾羊（Soay sheep），全同胞率僅0.6%。

這份研究報告在《英國皇家學會學報生物科學版》（Proceedings of the Royal Society B）發表。

