禍不單行！ 羅浮宮才爆世紀竊案 再傳管線漏水波及數百份珍稀文獻

繼日前遭受重大竊案之後，羅浮宮又爆出埃及文物圖書館漏水事件，導致數百件文獻受損。（美聯社）

巴黎羅浮宮（Louvre）禍不單行！繼日前遭受重大竊案之後，羅浮宮又爆出埃及文物圖書館漏水事件，導致數百件文獻受損。

綜合外媒報導，羅浮宮管線漏水一事由線上雜誌《藝術論壇報》（La Tribune de l’art）披露，11月底由於管線漏水，造成400本珍稀書籍文獻被波及，部分書籍受到的損壞更達到無法修復的地步，埃及文物部門長期以來一直尋求資金來保護藏書，始終未被重視。

針對此事，羅浮宮副館長史坦巴克（Francis Steinbock）表示漏水問題影響「300到400件文獻」，包括埃及學期刊和科學文件，年代為19世紀末到20世紀初期，「並非珍貴書籍」，沒有任何文物遭波及，「藏品也沒有受到不可彌補的永久性損失」。史坦巴克提到，受損文獻會等晾乾後，送去給裝訂廠修復，再放回書架上。

羅浮宮表示，此事件發生在11月26日晚間，工作人員在莫里安（Mollien）展區圖書館的供暖和通風液壓管線發現漏水，原因似乎是舊暖氣系統的一個閥門被誤開，導致水從天花板低落到下方的文獻上。史坦巴克表示，舊的系統已被關閉，並預定於2026年9月起進行汰換。

