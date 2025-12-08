為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國紀實攝影大師帕爾辭世　享壽73歲

    2025/12/08 01:54 中央社

    備受推崇的英國紀實攝影家帕爾的基金會今天宣布，他已經在英國西部城市布里斯托家中辭世，享壽73歲。

    法新社報導，帕爾（Martin Parr）以用庸俗和飽滿的色調在英國和世界各地捕捉人生百態著稱，對日常生活中荒誕不經的瞬間特別敏銳，無論是富人的消遣還是工人階級的生活，都有他的獨特視角。

    帕爾因拒絕迎合的拍攝手法和內容而挨批殘酷，時而引發爭議，但他對此從不道歉。他也因作品的社會意義而備受肯定，被視為紀實攝影傳奇人物。

    馬丁．帕爾基金會（Martin Parr Foundation）在官網的聲明中指出：「我們懷著萬分哀痛的心情宣布，馬丁．帕爾（1952年－2025年）昨天在布里斯托（Bristol）家中辭世。」

    聲明指出，「馬丁將被深深懷念」，並提到他身後留下妻子蘇西（Susie）、女兒艾倫（Ellen）、姐妹薇薇安（Vivien）和孫子喬治（George），「家屬請求外界此刻給予隱私」。

    基金會指出，將與帕爾自從1994年起加入、2013年至2017年擔任主席的馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）合作，「致力保存和傳承馬丁的藝術資產」。

    聲明沒有公布帕爾逝世的相關細節。

    他先前曾透露被診斷出罹患骨髓瘤，這是一種會影響骨骼與身體各部位的血液性癌症。（編譯：何宏儒）1141208

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播