迎戰Gemini 3 傳OpenAI最快12/9推出GPT-5.2

據傳OpenAI準備提前於9日推出新版模型GPT-5.2，反擊來勢洶洶的Google Gemini 3。（法新社檔案照）

Google人工智慧（AI）聊天機器人模型Gemini 3來勢洶洶，OpenAI狂拉警報。科技新聞網站「The Verge」引述消息人士報導，OpenAI正準備提前於9日推出新版模型GPT-5.2反擊，將提升各項性能，試圖縮小與Gemini 3的差距。

報導指出，GPT-5.2已準備就緒，原本OpenAI計畫在12月稍後才會發布，但由於Gemini帶來龐大競爭壓力，迫使OpenAI將發布日期提前至12月9日。

請繼續往下閱讀...

然而，OpenAI發布計畫經常因種種問題而被打亂，例如開發挑戰、伺服器容量、對手AI模型發表、外洩而有所調整，因此GPT-5.2最終推出日期仍有變數。

據稱OpenAI計畫未來數月持續改進ChatGPT的速度、穩定性與可自訂性，逐步將重心從新增功能轉向整體性能提升。其他外電報導則指出，OpenAI部分內部測試表明，新模型推理任務表現優於Gemini 3。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）此前曾宣布，OpenAI進入「紅色警戒」狀態，敦促各團隊優先改善速度、穩定性和個人化功能，同時暫停其他計畫。據稱OpenAI暫時延緩數位助理及早期廣告工具。工作人員透露，此舉旨在確保下一個版本能帶來實質躍進，尤其是在外界期望異常高的當下。

市場研究機構Sensor Tower發表報告指出，OpenAI的ChatGPT成長速度開始減緩，雖然ChatGPT佔全球手機下載量的50％和每月活躍用戶的55％，但Sensor Tower發現，Google的Gemini在下載量、每月活躍用戶成長，以及App使用時間上，已開始超越ChatGPT。

截至2025年11月，ChatGPT的全球每月活躍用戶比去年同期成長180％，Gemini的每月活躍用戶則比去年同期成長170％。

不過，ChatGPT的全球每月活躍用戶數從8月到11月僅成長約6％，達到約8.1億。同時，由於Google發布新的圖像生成模型Nano Banana，其全球每月活躍用戶在同一時期成長約30％。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法