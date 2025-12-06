為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    德國總理梅爾茨首訪以色列 修復加薩戰爭嫌隙

    2025/12/06 19:19 編譯張沛元／綜合報導
    德國總理梅爾茨6日抵達柏林機場。梅爾茨當天啟程前往約旦與以色列進行訪問。（美聯社）

    德國總理梅爾茨6日抵達柏林機場。梅爾茨當天啟程前往約旦與以色列進行訪問。（美聯社）

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）6日啟程前往以色列進行訪問，為其上台半年多來首度以總理身分訪問以色列；梅爾茨此前曾因加薩戰爭批評以國，據信此行目的在於修復受戰爭衝擊的雙邊關係。

    梅爾茨將先前往約旦，並在與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）舉行會談後，6日當晚飛往以色列，7日在耶路撒冷與以色列總理納坦雅胡會面。

    預料梅爾茨還將參觀以色列猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem Holocaust memorial）。

    納粹德國屠殺猶太人的黑歷史，讓近代德國領導人始終把力挺以國視為國家外交政策的基石。今年9月，梅爾茨出席曾被納粹重創的慕尼黑猶太教堂重新開幕的慶祝活動，致詞時明顯強忍淚水，語帶哽咽。

    但在始於2023年10月7日伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列的加薩戰爭期間，以德關係一度動盪；今年5月上台的梅爾茨曾多次批評以國對加薩狂轟猛炸，造成數萬名巴勒斯坦人死亡；8月，梅爾茨還對出售在加薩使用的武器設限，然此限制稍後在美國調停加薩停火協議後解除。

    梅爾茨6日一早從柏林啟程前，曾與巴勒斯坦自治政府（PA）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）通電話。梅爾茨的1名發言人說，梅爾茨在電話中強調德國支持「兩國方案」，但敦促阿巴斯推動PA｢迫切需要」的改革，以便在加薩戰後的秩序中扮演「建設性角色」。

