AI聊天機器人能動搖選民立場 美研究影響持續數週

人工智慧聊天機器人也可能左右政治觀點。美國康乃爾大學一項研究顯示，與黨派立場鮮明的AI聊天機器人短暫對話，就能動搖選民的政治立場，比傳統影音政治廣告通常會有的影響效果大，而且可延續數週之久。

《法新社》報導，這項研究4日分別在《科學》（Science）、《自然》（Nature）期刊發表。其中一份對美國2300人、1500多名加拿大人、2100多名波蘭人進行，另一份研究就700多項政治議題，對將近7萬7000名英國人實驗AI的說服力。

研究以OpenAI公司開發的GPT-4o模型，和中國開發的「深度求索」（DeepSeek）等多家生成式AI模型，訓練這些AI模型替特定候選人遊說，並在去年美國總統大選和今年加拿大、波蘭大選前實驗，以最高100分衡量選民支持傾向的變化。結果發現，與AI聊天機器人聊過後，共和黨候選人川普的支持者，轉為傾向民主黨候選人賀錦麗達將近4分；在加拿大和波蘭，在野黨支持者最多轉向達10分。

報告指出，從實驗中觀察到，對候選人偏好的改變幅度，比傳統影音競選廣告通常能造成的影響更大。報告資深作者、康乃爾大學資訊科學教授蘭德（David Rand）說，這樣的效應已足以左右顯著比例的投票決定，當詢問若今天舉行選舉，你會支持誰，「加拿大、波蘭大約每10人就有1人轉向」，「美國大約每25人就有1人改變選擇」。不過他提醒，投票意向並不等於實際投票決定。

後續追蹤發現，AI對政治立場的影響並非曇花一現。蘭德說，1個月後，大約一半的英國受試者仍維持被說服後的立場，美國受試者約3分之1，「在社會科學領域，看到證據顯示影響力能在之後持續一個月，相當罕見」。

研究指出，聊天機器人最常用的說服技巧是「有禮貌並提出真憑實據」，被指示不利用事實說服的模型，則較不具說服力。不過，值得注意的是，AI引用的事實和證據，並不一定都是真的。蘭德說，儘管研究中對聊天內容進行事實查證，多數論點正確，但擁護右派傾向候選人的AI，有較多不正確的說法，這「可能是模型反映訓練資料內容，先前已有多項研究發現，網路上的右派內容往往較不正確」。

