巴基斯坦阿富汗再爆武裝衝突 至少5死8傷

巴基斯坦與鄰國阿富汗週五（5日）晚間再度發生武裝衝突，共造成5名平民死亡與8人受傷，兩國官員皆指責對方率先開火。

《美聯社》報導，阿富汗邊境警衛發言人法魯奇（Abidullah Farooqi）說，巴基斯坦部隊週五晚間朝阿富汗的邊境地區史賓波達克（Spin Boldak）扔擲手榴彈，阿富汗方面因此開火回應，但阿富汗仍願遵守與巴基斯坦的停火協議。

巴基斯坦總理府發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）則在X發文指控，阿富汗神學士政權週五晚間在邊境查曼地區（Chaman）毫無緣由開火。

史賓波達克資訊主管哈克馬爾（Ali Mohammad Haqmal）指出，阿富汗方面有5人遭砲火波及身亡，其中包括3名兒童及1名婦女；巴基斯坦警方與醫院官員表示，雙方的衝突持續到週六黎明，期間有3人受傷。

哈克馬爾強調，巴基斯坦部隊率先開火後，阿富汗方面過了10到15分鐘才還擊，且還擊「在1小時內」就結束，巴基斯坦卻持續開火到週六晨間。

巴基斯坦當地一名警官薩迪克（Mohammad Sadiq）則聲稱，槍聲首先是從阿富汗方面傳來，查曼過境點附近的巴基斯坦駐軍才開火還擊。

