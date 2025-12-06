老兵肉身護家園！中國政府開支短缺 竟強收退役軍官房舍

中國政府派出大批現役軍人和防暴警察，強行收回退役軍人的「福利房」。（截自網路平台乾淨世界）

中國政府對待退役軍人的手段引發公憤！昨（5日）流傳大量影片，顯示上海虹口區的海軍基地家屬院居民，發生軍民激烈衝突。當局派出大批現役軍人和防暴警察，強行收回退役軍官的「福利房」，引發老兵和家屬的拚命抵抗。

影片顯示，道路兩側站滿防暴警察與抗議居民。防暴警察手持盾牌，並用口罩遮臉，與民眾爆發激烈的推擠與混戰，現場罵聲不斷。抗議民眾的怒吼聲中，有人高喊「把口罩拿下來，踩踏了，不要臉」！此外，參與鎮壓的隊伍中，還有許多身著藍色衣服、戴著口罩、剃著「小平頭」的年輕男子，疑似是穿便衣的現役海軍。

面對警車與軍方車輛，有抗議居民採取極端手段，臥倒在地上，以肉身阻擋車輛進入社區，誓死捍衛家園。抗議民眾用擴音喇叭向現場執行任務的士兵及警察喊話，指出當局的作為已完全失去人性。有人大聲喊道「你們面對的是我們共和國的軍人，是你們的前輩，你們這樣對待共和國軍人，是任何國家都沒有的，太過分了」！

現場也有人向士兵喊話，警告他們不要淪為「替罪羊」，「小戰士往後退，小戰士不要做貪官污吏的幫兇，貪官汙吏把你們當作替罪羊」。

這類強收退伍軍人「福利房」的狀況並非首次。去年11月，東海艦隊的上海基地就曾上演類似衝突，當時老兵和家屬激烈抗議，警方到場不只抓人還動手打人。除了上海，青島和北京也曾有部隊人員，為了收回房屋，實施斷水斷電、清空屋內，或直接焊死大門或門鎖的惡劣行為，導致老兵有家歸不得。

有軍方相關人士透露，屢次發生這種衝突，原因在於近年來中國經濟疲軟，軍方開支面臨缺口，政府才拿退役官兵開刀，也讓廣大老兵們人人自危。

