    首頁 > 國際

    香港宏福苑大火噤聲！獻花區便衣盯梢 涼亭12/7起禁止留言

    2025/12/06 20:21 中央社
    香港宏福苑一旁的廣福休憩處成為獻花悼念區，涼亭更成為民眾寫紙條表達關心的「留言區」，不過，12月7日起「停止留言」。（彭博）

    香港宏福苑大火發生後，一旁的廣福休憩處成為悼念區，休憩處的涼亭更成為民眾寫紙條表達關心的「留言區」。港媒報導，香港執法部門日前「提醒」現場義工應結束留言區交還涼亭，使得涼亭明天深夜起將停止民眾留言，義工並在告示中提醒，留言時避免使用「過激言詞」。

    香港明報報導，宏福苑大火發生後，廣福休憩處就近成為港人自動前往表達悼念的集中地。為此，一批年輕香港志工出面，將休憩處的中央闢為獻花區，連日來已有不少港人前往獻花致哀。而上述涼亭就位在獻花區旁，同樣由這批年輕志工提供紙條，讓前往悼念的民眾留言表達關心及心情。

    根據報導，有現場義工透露，日前有香港執法部門人員與義工溝通時說，宏福苑大火已經過了超過1週，「提醒」義工應交還涼亭，並要求結束留言區。

    這名義工提到，現場義工們在曠日持久下也出現疲態，經過商議，也同意該是結束留言區的時候，讓社會恢復正常。

    另有義工表示，廣福道休憩處近日不時有便衣人員四處觀察，並對涼亭留言區裡「一些敏感留言特別留意」。為此，有義工5日在休憩處張貼告示，指留言區「不鼓勵」民眾用「過激言詞」留言，避免「引起仇恨」。

    多名義工說，在香港當局建議下，這座涼亭將於明天深夜停止提供留言，之後義工會整理民四眾的悼念留言。但他們認為，香港當局不會阻止民眾在休憩處獻花。

