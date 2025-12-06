川普2.0國安戰略報告 專家：正確點出台灣戰略重要

白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，美專家今天分析，報告正確點出台灣在半導體之外的戰略重要性；不過，報告內容寫道，美國「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非先前報告使用的「反對」字眼，這代表明顯降級。（法新社資料照）

白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，美專家今天分析，報告正確點出台灣在半導體之外的戰略重要性；不過，報告內容寫道，美國「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非先前報告使用的「反對」字眼，這代表明顯降級。

白宮今天凌晨在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

請繼續往下閱讀...

報告還寫道，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

對此，前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這份最新國家安全戰略正確指出台灣在半導體之外的戰略重要性，「這是合理的戰略邏輯」。

然而，對於台海局勢的部分，其用字為「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而拜登政府時期的國家安全戰略報告內容用字為「反對」任何一方片面改變現狀。

費瑞安認為，這確實代表了「明顯的降級」，這是「政策漂移最明顯的證據」。

他分析，川普政府最新國安戰略報告使用更弱的語言：「不支持任何片面改變」。這造成2個問題，它將美方對中國片面行動的立場從積極反對，弱化為被動不支持，它也讓這種降級後的表述成為未來談判的新基準，當中國國家主席習近平明年與美國總統川普（Donald Trump）會晤時，「幾乎一定會要求進一步調整」。

另一方面，川普1.0與拜登政府時期的報告內容都有提及美國一中政策、台灣關係法，但這份最新報告並未提到這些。費瑞安分析，將相關承諾從美國政府制式化的戰略框架中移除，這讓川普政府更有彈性選擇想強調的政策面向。

他指出，這也讓川普有空間稱自己不受過去表述的約束，「不論是往哪個方向」。而北京將在明年美中領導人再度會晤時，「測試這些省略究竟是有意留下的彈性或只是疏忽」。

觀察不同時期美國國家安全戰略有關台灣的部分，拜登政府於2022年10月出爐的報告中寫道，維持台海和平穩定攸關美國持久利益，美國「反對任何一方片面改變現狀，且不支持台灣獨立」；美國仍堅守其一個中國政策，這是依據台灣關係法、美中三公報及6項保證；美國也將履行台灣關係法下的承諾，以支持台灣自我防衛，並維持美國抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫行動的能力。

相較之下，川普1.0時期、2017年12月版的美國國家安全戰略報告僅簡短提到台灣。內容寫道，美國將依循其「一中政策」，維持和台灣的堅實關係，包括履行台灣關係法下的承諾，滿足台灣正當防衛需求並嚇阻脅迫行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法