為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    建築大師蓋瑞96歲辭世 畢爾包古根漢美術館造就經典

    2025/12/06 10:41 中央社
    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館到洛杉磯迪士尼音樂廳，他的作品深受建築愛好者及評論家青睞。（美聯社）

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館到洛杉磯迪士尼音樂廳，他的作品深受建築愛好者及評論家青睞。（美聯社）

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館到洛杉磯迪士尼音樂廳，他的作品深受建築愛好者及評論家青睞。

    蓋瑞（Frank Gehry）的代表羅伊德（Meaghan Lloyd）告訴法新社，蓋瑞今天上午在他位於聖塔蒙尼加（Santa Monica）的家中因呼吸道疾病過世。

    曾獲素有建築界諾貝爾獎美譽的普利茲克獎（Pritzker Prize），他也負責設計中國醫藥大學美術館，今年5月已舉行動土典禮，預計4年後完工，可望成為台灣新地標。

    蓋瑞的作品特色是以解構、扭曲的金屬展現跳舞般的線條，他不僅推廣了當代建築風格，更紅到曾在卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）中出現。

    蓋瑞1929年生於加拿大多倫多一個猶太家庭，1940年代末舉家搬到美國。他在洛杉磯南加州大學研讀建築，畢業後加入美國陸軍，之後又赴哈佛大學進修都市規畫但未完成學業。

    他1961年至巴黎為建築師赫蒙德（Andre Remondet）工作，但不久就返回洛杉磯成立自己的建築事務所，並於1970及1980年代推出一系列大膽創新的建築作品，多座位於南加州。

    他於1989年獲頒普利茲克獎，近10年後發表自己最具代表性的設計畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum Bilbao），這為他贏得國際聲譽。

    受到鼓舞的蓋瑞在接下來其他案子持續展現冒險精神，包含洛杉磯迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）、紐約畢克曼大樓（Beekman Tower）、巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）等。

    臉書（Facebook）公司也聘請蓋瑞操刀其總部在加州孟羅公園（Menlo Park）的大規模擴建工程，該園區已於2018年啟用。

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，圖為其經典作品西班牙畢爾包古根漢美術館。（美聯社資料照）

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，圖為其經典作品西班牙畢爾包古根漢美術館。（美聯社資料照）

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，他的作品洛杉磯迪士尼音樂廳，深受建築愛好者及評論家青睞。（美聯社資料照）

    加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，他的作品洛杉磯迪士尼音樂廳，深受建築愛好者及評論家青睞。（美聯社資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播