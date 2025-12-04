為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美兩大戰略報告發布延宕 Politico：貝森特要求修改涉中措辭

    2025/12/04 21:41 中央社
    美國政治新聞網POLITICO引述3名知情人士報導，川普政府2份闡述全球安全戰略文件，部分因財政部長貝森特要求修改涉及中國的措辭而延宕數週。（路透檔案照）

    美國政治新聞網POLITICO引述3名知情人士報導，川普政府2份闡述全球安全戰略文件，部分因財政部長貝森特要求修改涉及中國的措辭而延宕數週，可望在本月發布。

    消息人士表示，原本預定今秋發布的國家安全戰略（National Security Strategy, NSS）與國防戰略（National Defense Strategy, NDS）目前幾乎已經完成，可望本月發布。

    知情人士透露，由於華府正在與北京進行敏感的貿易談判，貝森特（Scott Bessent）希望針對文件中涉及中國的表述進行調整，加上川普政府將「西半球」地區的重要性提升至比歷任政府還高，這兩大戰略文件歷經多輪的修訂。

    國家安全戰略報告為歷任政府闡述外交、經濟、軍事與盟邦政策的總體戰略，內容須經各部會多輪審閱與提供意見，以完整呈現政府願景，並確保行政部門在總統優先議題上方向一致。

    多數的政府每一任期只會發布一次國家安全戰略報告，因此財政部與其他部會起草過程中提出意見，並不罕見。由於國家安全戰略與國防戰略需保持一致，其中一項報告的調整將牽動另一份報告同步修訂。

    美國財政部發表聲明表示，貝森特「在如何妥善管理與中國的關係上，100%與川普總統一致，一如政府內其他所有成員」。

